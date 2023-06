Les Nuggets remportent le 1er titre NBA lors d’une solide victoire 94-89 contre Heat

DENVER (AP) – Nikola Jokic a guidé Denver vers son premier titre NBA de l’histoire de l’équipe lundi soir, alors que les Nuggets ont surmonté un tir épouvantable et une rafale tardive de Jimmy Butler de Miami pour passer devant le Heat pour une victoire frénétique 94-89 dans le match 5.

Jokic a récolté 28 points et 16 rebonds pour les Nuggets et a remporté les honneurs de MVP de la finale de la NBA – un trophée certainement plus significatif pour lui que les deux MVP qu’il a remportés en 2021 et 22.

Il a renfloué les Nuggets, passant 12 en 16 depuis le sol une nuit où aucun de ses coéquipiers n’a pu trouver le panier. Denver a raté 20 de ses 22 premières tentatives à 3 points et sept de ses 13 premiers lancers francs, mais a en quelque sorte trouvé comment clôturer la série à son domicile.

Butler a marqué huit points consécutifs pour aider le Heat à prendre une avance de 87-86 avec 2:45 à faire après sept points de retard. Il a effectué deux autres lancers francs avec 1:58 restant pour aider Miami à reprendre une avance d’un point. Ensuite, Bruce Brown a obtenu un rebond offensif et un tip-in pour donner définitivement l’avantage aux Nuggets.

Mené par trois avec 15 secondes à jouer, Butler a réussi un 3, mais l’a raté. Brown a effectué deux lancers francs pour mettre le match hors de portée et décrocher le titre pour Denver.

Butler a terminé avec 21 points.

C’était une affaire laide et frénétique, mais les conséquences étaient quelque chose que les Nuggets et leurs fans pouvaient tous convenir que c’était magnifique. Denver accueille le trophée Larry O’Brien pour la première fois en 47 ans de carrière dans la ligue.

« C’était moche et nous ne pouvions pas tirer, mais à la fin, nous avons compris », a déclaré Jokic. « Je suis juste heureux que nous ayons gagné le match. »

Le Heat était, comme l’entraîneur Erik Spoelstra l’avait promis, un groupe courageux et tenace. Mais leur tir n’était pas génial non plus. Bam Adebayo en avait 20 pour le Heat, mais Miami a tiré 34% du sol et 25% de 3. Jusqu’à ce que Butler parte, il était 2 sur 13 pour huit points.

Le Heat, qui a survécu à une défaite lors du tournoi de qualification et n’est devenu que la deuxième tête de série n ° 8 à se qualifier pour la finale, a insisté sur le fait qu’il n’était pas dans les prix de consolation.

Ils ont joué comme s’ils s’attendaient à gagner, et pendant un certain temps pendant ce match, qui s’est déroulé plus au sol que dans les airs, il a semblé qu’ils le feraient.

Les Nuggets, qui ont tiré 37,6% sur 3 pour la série, ont tiré 18% dans celle-ci. Ils ont commis 14 revirements. Ils ne sont allés que 13 pour 23 de la ligne, bien que Brown et Kentavious Caldwell-Pope aient été 4 pour 4 à la fin tandis que Denver salait la victoire.

Avec 2:51 à faire au premier quart, Jokic a commis sa deuxième faute et a rejoint Aaron Gordon sur le banc.

Les Nuggets ont été hésitants des deux côtés du terrain pour le reste de la mi-temps. D’une manière ou d’une autre, après avoir tiré 6,7% sur 3 – la pire première mi-temps de l’histoire de la finale (10 coups minimum), ils ne traînaient que par sept.

___

Eddie Pells, l’Associated Press