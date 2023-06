Les Nuggets remportent le 1er titre NBA lors de la victoire 94-89 contre Heat

DENVER (AP) – Des confettis volent à Denver. Les Nuggets passant autour du trophée du championnat NBA.

Ces scènes qui, pendant des décennies, semblaient impossibles, puis ont commencé plus récemment à se sentir inévitables, sont finalement devenues réalité lundi soir.

Les Nuggets ont survécu au Miami Heat 94-89 dans un match 5 moche et frénétique qui n’a rien fait pour faire dérailler Nikola Jokic, qui a renfloué ses coéquipiers avec 28 points et 16 rebonds une nuit où rien d’autre ne semblait fonctionner.

Jokic a remporté le trophée Bill Russell en tant que MVP de la finale de la NBA – un prix qui a certainement plus de sens pour lui que les deux MVP qu’il a remportés en 2021 et 22.

« Nous n’y sommes pas pour nous-mêmes, nous y sommes pour le gars à côté de nous », a déclaré Jokic. « Et c’est pourquoi cela (signifie) encore plus. »

Le déclic de Denver dans la série des sept meilleurs était une horrible mouture.

Incapables de secouer le Heat tenace ou la nervosité de la soirée de clôture, les Nuggets ont raté 20 de leurs 22 premiers 3 points. Ils ont raté sept de leurs 13 premiers lancers francs. Ils menaient par sept en retard, avant que Jimmy Butler de Miami ne s’en aille, marquant huit points consécutifs pour donner au Heat une avance d’un point avec 2:45 à jouer.

Butler a effectué deux autres lancers francs avec 1:58 restant pour aider Miami à reprendre une avance d’un point. Ensuite, Bruce Brown a obtenu un rebond offensif et un tip-in pour donner définitivement l’avantage aux Nuggets.

Mené par trois avec 15 secondes à jouer, Butler a réussi un 3, mais l’a raté. Brown et Kentavious Caldwell-Pope ont effectué deux lancers francs chacun pour mettre le match hors de portée et décrocher le titre pour Denver.

Butler a terminé avec 21 points.

Aussi moche soit-elle, les conséquences étaient quelque chose que les Nuggets et leurs fans pouvaient tous convenir que c’était magnifique. Des feux d’artifice ont explosé à l’extérieur de la Ball Arena au dernier buzzer. Denver accueille le trophée Larry O’Brien pour la première fois en 47 ans de carrière dans la ligue.

« C’était moche et nous ne pouvions pas tirer, mais à la fin, nous avons compris », a déclaré Jokic. « Je suis juste heureux que nous ayons gagné le match. »

Le Heat était, comme l’entraîneur Erik Spoelstra l’avait promis, un groupe courageux et tenace. Mais leur tir n’était pas génial non plus. Bam Adebayo en avait 20 pour le Heat, mais Miami a tiré 34% du sol et 25% de 3. Jusqu’à ce que Butler parte, il était 2 pour 13 pour huit points.

Le Heat, qui a survécu à une défaite lors du tournoi de qualification et n’est devenu que la deuxième tête de série n ° 8 à se qualifier pour la finale, a insisté sur le fait qu’il n’était pas dans les prix de consolation.

Ils ont joué comme ils s’attendaient à gagner, et pendant un certain temps pendant ce match, qui a été réglé autant par des joueurs plongeant sur le sol que par de jolis coups sautés, il semblait qu’ils le feraient.

Les Nuggets, qui ont tiré 37,6% sur 3 pour la série, ont tiré 18%% dans celle-ci. Ils ont commis 14 revirements. Même avec les coups d’embrayage de Brown et Caldwell-Pope, ils ne sont allés que 13 pour 23 de la ligne.

Le ton du match était donné avec 2:51 à faire au premier quart, lorsque Jokic a commis sa deuxième faute et a rejoint Aaron Gordon sur le banc. Jeff Green et Jamal Murray de Kitchener, Ont., qui ont terminé avec 14 points, huit passes et huit rebonds lors d’une soirée de repos, les ont également rejoints là-bas.

Cela a rendu les Nuggets provisoires des deux côtés du terrain pour le reste de la mi-temps. D’une manière ou d’une autre, après avoir tiré 6,7% sur 3 – la pire première mi-temps de l’histoire de la finale (10 coups minimum), ils ne traînaient que par sept.

Fidèles à la personnalité des Nuggets, ils ont continué à faire pression, sont venus à leur adversaire par vagues et ont compris comment gagner un match qui allait à l’encontre de leur type. Leur beau jeu s’est transformé en slugfest, mais ils l’ont quand même compris.

« C’est pourquoi le basket-ball est un sport amusant », a déclaré Jokic. « C’est quelque chose de vivant. Vous ne pouvez pas dire, ‘Cela va arriver.’ Il y a tellement de facteurs. Je suis juste heureux que nous ayons gagné le match.

Il semblait presque parfait qu’un choix de repêchage de deuxième tour non annoncé et autrefois potelé de Serbie soit celui qui hisserait Denver au sommet d’une ligue qui, pendant des décennies, a été dominée par des superstars, des choix de repêchage de premier tour et des joueurs qui leader mondial des ventes de baskets et de maillots.

Au cours de leur séjour de près de cinq décennies dans la ligue, les Nuggets ont été la quintessence d’un adorable backbencher de la NBA – parfois divertissant, orné d’arcs-en-ciel sur leurs uniformes et mis en vedette par des personnages colorés sur le sol et le banc. Mais jamais assez bon pour percer contre les plus grandes stars et les meilleures équipes à l’est, à l’ouest et au sud d’eux.

Avant cette saison, il n’y avait que deux équipes fondées avant 1980 – les Nuggets et les Clippers – qui n’avaient jamais participé à une finale de la NBA. Les Nuggets ont retiré leur nom de cette liste, puis ont rejoint San Antonio en tant que deuxième équipe ABA originale à remporter le plus gros prix de la NBA. Les deux autres ABAers, les Pacers et les Nets, ont été en finale mais ont perdu.

C’est l’épanouissement du Joker en une force à tout faire – même avant lundi, il a été le premier joueur à enregistrer 500 points, 250 rebonds et 150 passes décisives en une seule post-saison – qui a fait des Nuggets une équipe à surveiller. Tout le monde ne l’a pas fait. Un passage à la victoire ne pouvait pas changer l’emplacement de Denver sur la carte – dans un fuseau horaire étrange dans un territoire de survol – et cela n’a pas changé la vision de tout le monde sur les Nuggets.

Même à Denver.

Il ne fait aucun doute que cela a toujours été une sorte de ville pour les Broncos. Aucune victoire de Denver n’éclipsera le jour de 1998 où John Elway a percé et le propriétaire de cette équipe, Pat Bowlen, a tenu haut le trophée Lombardi et a déclaré : « Celui-ci est pour John ! »

Mais celui-ci ? Il ne prend pas trop de place à l’arrière. C’est pour chaque Dan (Issel), David (Thompson), Doug (Moe) ou Dikembe (Mutombo) qui n’a jamais été à la hauteur ou qui a été ignoré pour un modèle plus récent et plus brillant avec plus de paillettes et plus d’étoiles.

Pour la première fois en 47 saisons, personne dans la NBA ne brille plus que les Nuggets.

« Les fans de cette ville sont incroyables », a déclaré le propriétaire de l’équipe, Stan Kroenke. « Cela signifie beaucoup pour nous de faire cela. »

Eddie Pells, l’Associated Press