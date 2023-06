Les Nuggets prennent une avance de 3-1 sur Heat, une victoire depuis le premier titre

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Avant le quatrième match, l’entraîneur des Miami Heat, Erik Spoelstra, a suggéré que le fait de surpasser les Denver Nuggets pourrait vaincre le talent d’élite du double MVP Nikola Jokic et du meneur Jamal Murray.

Il y avait quelques Nuggets qui ont apparemment fait exception à cette théorie. Le résultat: Denver a remporté une deuxième victoire consécutive sur le terrain du Heat, 108-95, donnant aux Nuggets une avance de 3-1 dans la série et mettant la franchise à une victoire de son premier titre NBA.

Avec le Heat clairement déterminé à limiter l’impact de Murray en le piégeant à chaque occasion, et Jokic jouant à la fois avec des problèmes de faute et une entorse à la cheville droite dans les premières minutes, leurs contributions statistiques étaient un niveau ou deux en dessous de l’élite. Murray a récolté 12 passes décisives sans un seul chiffre d’affaires – après en avoir commis cinq au quatrième quart du match 3 – mais a eu besoin de 17 tirs pour obtenir ses 15 points. Jokic a connu son match le plus calme de la série avec 23 points, 12 rebonds et quatre passes décisives.

Rien de tout cela n’avait d’importance, en grande partie grâce à Aaron Gordon et Bruce Brown. Gordon a donné sa meilleure performance globale des séries éliminatoires avec 27 points, six rebonds et six passes, y compris une douce passe de rebond à un Murray coupant la porte dérobée qui a donné aux Nuggets leur première avance de 10 points au milieu du troisième quart et a provoqué un Spoelstra exaspéré. pour appeler le délai d’attente. Gordon a également imposé la défense, remplaçant Jokic au centre pendant une grande partie de la dernière période et produisant un plus-moins de plus-29.

Brown a également gardé son meilleur pour la fin. Jokic a décroché sa cinquième faute sur un flop de Bam Adebayo avec 9:13 à jouer et les Nuggets menant 86-76. Gordon a ensuite dépouillé Adebayo proprement sur un entraînement, le ballon rebondissant hors des limites du genou d’Adebayo, mais les arbitres ont sifflé Gordon pour une faute et Adebayo a effectué les deux lancers francs. Butler a terminé un jeu à trois points moins de 30 secondes plus tard et l’avance est tombée à cinq avec plus de 8 minutes et demie à jouer.

Certains autres entraîneurs ont peut-être lancé les dés et réinséré Jokic, mais Michael Malone a fait confiance aux acteurs de soutien – et ils ont livré. Gordon a marqué sur un lay-up, Jeff Green a frappé un corner 3 et Brown a ajouté un lay-up en ligne droite. Jokic est revenu avec 4:09 à faire et le Heat n’avait réussi à réduire qu’un point de l’avance des Nuggets en son absence. Murray étant harcelé par Caleb Martin, Malone a également confié à Brown les tâches principales de manipulation du ballon et de notation de Murray au quatrième quart et a marqué 10 points sur 4 tirs sur 5, terminant avec 21.

Gordon, bien sûr, est le meilleur choix de repêchage à jouer dans la finale, après avoir été sélectionné quatrième au repêchage de 2014 par le Orlando Magic. C’est là que les équipes trouvent généralement des talents d’élite. Vendredi soir, il a joué comme ça.

Jeu du jeu

Avec Jokic sur le banc à cause de cinq fautes, la foule locale hurlant alors que le Heat réduisait l’avance des Nuggets à cinq et le chronomètre des tirs à un chiffre, Murray a livré un profond 3, seulement son deuxième du match, avec 8:25 gauche qui a calmé la foule et bloqué l’élan du Heat. Miami n’a plus jamais été à moins de cinq ans.

Statistiques à connaître

Le Heat a remporté toutes les catégories d’agitation – points de deuxième chance (9-6), points de fastbreak (14-12) et rebonds (46-45) et ce n’était pas suffisant, réfutant l’idée que si Miami gagnait la bataille d’effort, ils pourrait surmonter la différence de talent et de taille entre les deux équipes. Le meilleur indicateur de la taille et de l’avantage athlétique des Nuggets : 11-2 en interceptions, 7-2 en tirs bloqués.

Citation du jeu

Jamal Murray: « Mes coéquipiers sont formidables. C’était un effort d’équipe. Je ne peux même pas nommer une seule personne. Nous avons un groupe de gars qui peuvent entrer dans le match et avoir un impact. Il n’y a pas que moi et Jok. »

Quelle est la prochaine étape pour les pépites

Maintenez le même état d’esprit qui a alimenté leur balayage des Lakers lors de la finale de la Conférence Ouest et ne rétrogradez pas avec une opportunité de clôturer la série à domicile lundi.

Quelle est la prochaine étape pour la chaleur

Spoelstra doit trouver une stratégie autre que la création d’une grande formation à partir de sa liste, ce que les Nuggets ont clairement compris comment surmonter. Peut-être qu’un retour au jeu 1, une approche rapide, petite et furieuse, pourrait offrir des dividendes. À ce stade, lui et son équipe n’ont rien à perdre en essayant autre chose.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @ RicBucher .

