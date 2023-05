Les Nuggets font payer les Suns pour une sortie sans effort à Denver

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

L’entraîneur des Denver Nuggets, Mike Malone, a accusé son équipe de ne pas avoir amené sa défense dans le désert après avoir perdu les matchs 3 et 4 contre les Suns à Phoenix.

Les Suns ont apparemment emballé encore plus léger pour leur voyage dans les montagnes, laissant derrière eux leur défense, leur attaque et une réserve supplémentaire d’équilibre.

Il est difficile de savoir à quel point créditer les Nuggets pour le shellacking 118-102 parce que les Suns sont sortis si nonchalamment, bien qu’il s’agisse du cinquième match très important de leur série de sept matchs, que Denver mène maintenant, 3-2. Nommez une statistique d’agitation pour les 12 premières minutes et les Nuggets l’ont dominée. Points de rupture rapide, 17-8. Rebonds offensifs, 6-1. Points de deuxième chance, 6-2, et la seule raison pour laquelle la disparité n’était pas plus grande est que les Nuggets ont raté plusieurs opportunités de pourboire sur la même possession.

« Jouer avec désespoir », a déclaré le centre All-Star Nikola Jokic. « C’est comme ça que nous avons joué au premier quart-temps. »

Jokic a mené la férocité, affichant son 10e triple-double en séries éliminatoires en carrière et le poussant devant Wilt Chamberlain pour le record de tous les temps par un centre, mais c’est l’attaque équilibrée de Denver qui a submergé Phoenix. Michael Porter Jr. était responsable de la rafale d’ouverture, marquant 14 de ses 19 points dans la période, principalement hors transition 3 alors que les Suns – en particulier Booker – ont mis du temps à revenir et à le retrouver. Jamal Murray, qui a trop essayé de prendre le relais à Phoenix, a fourni un effort plus raffiné et plus efficace. Bruce Brown en a ajouté 25 sur le banc.

Alors que les Suns se sont redressés au deuxième quart pour réduire l’avance à trois à la mi-temps – et l’ont presque égalé sur un soulèvement à mi-terrain par Devin Booker qui était un tic trop tard – les Nuggets ont simplement éclaté du vestiaire pendant une seconde temps, construisant leur avance jusqu’à 21.

S’il y a eu deux constantes dans la série, peu importe où les deux équipes se sont rencontrées, c’est que Booker a été une machine à marquer très efficace et que les réservistes de l’équipe à domicile ont dominé leurs homologues. Une seule de ces constantes a survécu mardi soir.

La première performance moins que stellaire de Booker dans la série (28 points sur 42% de tirs) a également marqué la première fois qu’il a laissé sa frustration déborder, quelque chose qui l’a tourmenté – et miné les Suns – les années précédentes. Il n’a pas été récipiendaire de l’une des trois fautes techniques du match, mais il s’est clairement retrouvé pris dans des batailles en tête-à-tête avec Michael Porter Jr. et Bruce Brown.

« Vous devez garder votre sang-froid à un niveau productif », a déclaré l’entraîneur des Suns, Monty Williams. « Je sentais juste que nous n’avions pas l’endurance mentale nécessaire pour maintenir notre équilibre. »

Le développement le plus surprenant est que les Nuggets ne se sont pas concentrés sur le piégeage du ballon des mains de Booker et n’ont fait équipe que sélectivement avec lui ou Kevin Durant tout en les gardant tous les deux relativement contenus, Durant ayant besoin de 24 tirs pour marquer 26 points.

Mais c’est officiel : nous sommes désormais entrés dans la Chippy Zone de cette série. Les activités parascolaires ont commencé dans les premières minutes avec Booker ensanglantant la lèvre de Kentavious Caldwell Pope avec un coude. Murray et Landry Shamet ont eu quelques mots de choix, Murray a écopé d’une faute technique pour raillerie à un moment donné, et les anciens coéquipiers des Nets Brown et Durant ont reçu des Ts compensatoires après que les Nuggets aient tenté de s’infiltrer dans un groupe impromptu près du banc des Suns.

La nuit a commencé par une plaisanterie. Jokic, qui a reçu une amende technique et une amende de 25 000 $ pour avoir poussé le propriétaire des Suns Mat Isbhia dans son siège au bord du terrain alors qu’il ne voulait pas abandonner le ballon après qu’il ait navigué dans les tribunes dans la première moitié du match 4, a vu Ishbia assis au bord du terrain alors qu’il terminait son échauffement d’avant-match. Jokic lui a tendu le ballon avec lequel il tirait, et les deux ont échangé un rire rapide et un câlin.

« J’espérais qu’il allait payer mon amende », a plaisanté Jokic par la suite.

Ne cherchez pas de subtilités lorsque la série reprendra jeudi. En trois matchs à Denver, les Nuggets ont maintenu les Suns à une moyenne de 99 points – soit 26 de moins que lors des deux matchs à Phoenix.

« C’est juste une question de mentalité », a déclaré Jokic. « Nous connaissons les mouvements, les appels, les poignées de main. Il s’agira de savoir qui sera agressif. Je pense que cela se résume à cela. »

Les poignées de main ? C’est un sacré rapport de reconnaissance.

