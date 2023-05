Les Nuggets complètent le balayage des Lakers pour atteindre la 1ère finale NBA de l’histoire de la franchise

Nikola Jokic a récolté 30 points, 14 rebonds et 13 passes décisives, et les Nuggets de Denver en visite se sont qualifiés pour la finale de la NBA pour la première fois de l’histoire de l’équipe lundi soir, balayant la finale de la Conférence Ouest avec une victoire de 113-111 sur les Lakers de Los Angeles.

Jamal Murray, originaire de Kitchener, en Ontario, a marqué 25 points pour les Nuggets, tête de série, qui ont surmonté la première mi-temps de 31 points de LeBron James et un déficit de 15 points à la mi-temps avec une finition tenace dans le match 4 pour remporter leur premier titre de conférence dans leur 47 saisons NBA.

James a terminé avec 40 points, 10 rebonds et neuf passes décisives après la moitié de sa carrière en séries éliminatoires la plus marquante, mais même le meilleur buteur de l’histoire de la NBA n’a pas pu empêcher les Nuggets profonds et dynamiques de remporter leur sixième victoire consécutive au total.

James a raté deux tirs égalisateurs dans les dernières secondes, Aaron Gordon semblant bloquer son tir au buzzer.

Jokic a remporté son huitième triple-double des séries éliminatoires au troisième quart, battant le record NBA de Wilt Chamberlain en 1967 pour les triples doubles en une seule séries éliminatoires.

Avec son huitième triple-double des Playoffs 2023, Nikola Jokić a établi un record du plus grand nombre de triples doubles en une seule séries éliminatoires (précédemment détenu par Wilt Chamberlain, sept en 1967). pic.twitter.com/Uu1Xsm3Wdt —@NBAPR

Le grand homme serbe a également mené l’effort défensif tenace des Nuggets malgré sa cinquième faute au milieu du quatrième quart – et lorsque Denver avait besoin d’un gros panier, Jokic l’a également livré.

Les Lakers ont effacé un déficit de sept points et l’ont égalé avec cinq minutes à jouer, mais Jokic a frappé un 3 points de chute de 25 pieds. Après qu’Anthony Davis ait frappé deux lancers francs pour égaliser avec 1:11 à faire, Jokic s’est frayé un chemin devant Davis pour le lay-up de bris d’égalité.

James a ensuite gravement raté un étrange saut de chute avec 26 secondes à jouer. Après que Murray ait raté un revirement pour donner une dernière chance aux Lakers, la conduite de James au buzzer a été contrecarrée par Murray et Gordon, qui ont marqué 22 points.

Les Nuggets termineront leur superbe saison sous l’entraîneur Michael Malone en jouant pour leur premier championnat NBA. Denver a tous deux éliminé les Lakers pour la première fois en huit rencontres éliminatoires et a balayé une série éliminatoire pour la première fois, gagnant probablement plusieurs jours de congé avant la finale.

À moins que les Boston Celtics n’entrent dans l’histoire du basket-ball en se ralliant à leur déficit de 3-0 lors de la finale de l’Est, Denver accueillera la huitième tête de série Miami Heat pour ouvrir la finale de la NBA, à partir du 1er juin.

James a marqué 21 points au premier quart et a travaillé désespérément pour garder les Lakers compétitifs lors du dernier match de sa 20e saison NBA. Mais les Lakers n’ont même pas pu forcer un match 5, avec un Davis apparemment épuisé marquant 10 de ses 21 points au quatrième quart et ajoutant 14 rebonds.

Austin Reaves a marqué 17 points pour les Lakers, qui ont été balayés dans une série éliminatoire pour la 11e fois de l’histoire de l’équipe, dont neuf meilleures séries sur sept.

La défaite a mis fin à l’incroyable revirement de Los Angeles, septième tête de série, après avoir commencé la saison 2-10 sous le nouvel entraîneur Darvin Ham. Après avoir renforcé leur alignement à la date limite des échanges et fait un bond en séries éliminatoires avec deux mois de jeu solide, les Lakers ont ensuite éliminé Memphis, deuxième tête de série, et éliminé le champion en titre Golden State pour susciter l’espoir de leurs fans du monde entier pour l’une des courses de championnat les plus improbables. dans l’histoire de la NBA.

Face à l’élimination pour la première fois de leur remarquable parcours en séries éliminatoires, James et les Lakers ont répondu avec leur meilleure moitié de la série, prenant une avance de 73-58 à la mi-temps sur les larges épaules de James. Il a récolté 21 points au premier quart, égalant son sommet en carrière en séries éliminatoires pendant un quart lors de son 282e match record en séries éliminatoires. Il a ensuite égalé son sommet en carrière pour les points dans n’importe quelle première mi-temps.

Mais les Nuggets ont répondu avec un troisième quart-temps implacable, prenant leur première avance moins de huit minutes après la mi-temps. Denver a poussé son avance à sept avant que les Lakers ne se rallient, le dunk de recul de Davis l’égalant avec 5:02 à jouer.