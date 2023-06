Les Nuggets bondissent sur Heat fatigué pour remporter le premier match de la finale de la NBA, 104-93

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

Tout au long de ces séries éliminatoires, il y a eu deux choses que les Nuggets de Denver ont faites mieux que toute autre équipe. Marquez et gagnez sur leur terrain. Ces deux tendances se sont poursuivies jeudi lors du premier match de la finale de la NBA – le tout premier match de la franchise dans la ronde de championnat – alors que les Nuggets ont battu le Miami Heat, 104-93.

Comme d’habitude, Nikola Jokic a ouvert la voie à Denver avec 27 points, 14 passes décisives et 10 rebonds, son neuvième triple-double des séries éliminatoires. Jamal Murray a ajouté 26 points, 10 passes et six rebonds. Avec la victoire, les Nuggets se sont améliorés à 9-0 à domicile en séries éliminatoires.

Le Heat était mené par Bam Adedayo, qui a récolté 26 points et 12 rebonds. Il s’agit de la première défaite du Heat dans le premier match des séries éliminatoires.

Statistiques à connaître

Tentatives de placement de Jokic : 12

C’est ce qui fait de Jokic le meilleur joueur offensif de la NBA. Il n’y a tout simplement pas de réponse pour lui. Vous pouvez limiter ses tentatives de tir tout en étant incendié, qu’il s’agisse de frapper Aaron Gordon sur une coupure ou d’ouvrir Murray avec un écran dévastateur.

Chaleur tir à 3 points : 13 pour 39

L’une des raisons pour lesquelles le Heat a réussi à renverser la vapeur en séries éliminatoires est qu’il a pris feu en profondeur. Ils ont percé 39% de leurs triples pendant les séries éliminatoires, un bond de géant par rapport aux 34,4% qu’ils ont tirés en profondeur pendant la saison régulière. Mais dans le match 1, ils sont devenus froids. Les principaux coupables : Max Strus (0-9) et Duncan Robinson (1-5).

Tentatives de lancers francs en manche : 2

C’est un record pour le moins dans un match de la finale de la NBA.

Jeu du jeu

C’est plus qu’une pièce, mais comment ne pas simplement s’asseoir et apprécier ce niveau de grandeur ? On n’a jamais vu un joueur comme ça. Pour l’instant, il semble qu’il n’y ait pas de réponse.

À suivre pour les Nuggets

Ce qui rend cette équipe si formidable, c’est que ce ne sont pas eux qui doivent faire des ajustements. En raison de la domination de Jokic et des nombreuses façons dont il est capable de dominer, tout ce que les Nuggets ont à faire est de s’asseoir et de prendre ce que la défense leur donne.

Le Heat est allé à une défense de zone au quatrième quart, et cela a semblé ralentir un peu les Nuggets, mais le match était déjà terminé à ce moment-là. Peut-être que le Heat s’appuiera davantage sur lui dans le match 2.

Mais il convient de souligner que pendant la saison régulière, les Nuggets étaient n ° 2 de la ligue en points par possession face à une zone.

À la prochaine pour la chaleur

La seule chose dans laquelle le Heat peut se consoler, c’est que bon nombre de ses 3 ratés sont beaux. Peut-être que quelques jours supplémentaires à Denver et s’habituer à l’altitude aident certains de leurs tireurs d’élite et certains de ces tirs tombent dans le match 2.

Ils devront également trouver un moyen d’accéder à la ligne des lancers francs. Parce que peu importe l’efficacité de leur défense de zone. S’ils ne génèrent pas plus de points, ils n’ont pas de tir.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel. » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

