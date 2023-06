Les Nuggets battent Heat pour remporter le premier championnat NBA de l’histoire de la franchise

DENVER – Après 56 ans d’existence, dont les 47 derniers en NBA, les Denver Nuggets peuvent enfin se dire champions.

Les Nuggets se sont battus pendant trois quarts lents et ont résisté à un retour furieux de Jimmy Butler pour remporter le match 5 94-89 contre le Miami Heat, remportant la série 4-1.

Nikola Jokic, 28 ans, la superstar serbe et double MVP de la NBA, peut ajouter un MVP de la finale à son excellent CV. Il a terminé le match 5 avec des sommets en points (28) et en rebonds (16), dont 10 dans le cadre final fatidique.

Butler, l’anti-héros qui a le don de jouer de son mieux lorsque les chances sont les plus longues, a inscrit 13 de ses 21 points au quatrième quart. Ses deux tirs fautifs avec 1:58 à jouer ont donné au Heat une avance d’un point, mais il a eu une passe interceptée par Kentavious Caldwell-Pope et a raté gravement un essai à 3 points dans les 30 dernières secondes du match.

Les points décisifs sont venus de Bruce Brown et Caldwell-Pope, les nouveaux ajouts des Nuggets pour cette saison. Le seau de Brown avec 1:31 à faire a donné l’avantage à Denver pour de bon; Les deux lancers francs de Caldwell Pope après avoir volé la passe de Butler ont porté l’avance à trois, et Brown, après avoir rebondi sur le raté de Butler, l’a scellé avec deux tirs fautifs.

Michael Porter Jr., 23 ans, a réalisé son meilleur match de la série avec 16 points et 13 rebonds. L’entraîneur des Nuggets Michael Malone, qui a dirigé cette équipe pendant huit saisons, a déclaré avant le match 4 que Porter Jr., qui avait du mal, réaliserait une énorme performance et les aiderait à gagner la série. Il avait celui-là chevillé.

Jamal Murray, 26 ans, a contribué 14 points, huit rebonds et huit passes. C’était le premier match de la série où il n’a pas contribué au moins 10 passes décisives. Les Nuggets étaient satisfaits de ce qu’ils ont obtenu de lui.

La saison dernière, les Nuggets ont été éliminés au premier tour des séries éliminatoires avec Murray et Porter blessés. Tant qu’ils sont en bonne santé, le noyau de Jokic, Murray et Porter pourrait bien être de retour sur cette phase finale avant que vous ne le sachiez.

Bam Adebayo du Heat a contribué 20 points et 12 rebonds, mais 18 de ces points sont survenus en première mi-temps. Max Strus et Kyle Lowry ont ajouté 12 points chacun pour Miami, qui n’était que la deuxième tête de série n ° 8 de l’histoire de la NBA à atteindre la finale.

Butler a presque réussi ce qui aurait été une autre page de son livre déjà épais de performances en séries éliminatoires, mais à la fin, il était du côté des perdants et a tiré 5 sur 18 depuis le terrain. C’est la deuxième fois en quatre saisons que Butler et le Heat se rendent aussi loin et perdent.

Les premières minutes ont été une masterclass sur la façon de ne pas aborder un match éliminatoire de chaque côté. Les Nuggets l’ont retourné sur trois de leurs quatre premières possessions. Miami a raté 12 de ses 14 premiers tirs.

Le Heat s’est installé en premier. Adebayo a marqué 14 de ses 18 points en première mi-temps, un sommet en carrière, et Butler, qui a été tenu sans but dans le premier, a marqué huit points dans le second pour une avance de 51-44 à la mi-temps. Les Nuggets ont raté 14 des 15 3 dans la mi-temps et commis 10 revirements.

Le 3 points de Murray avec 6:44 à faire dans le troisième a couronné une course de 13-5 pour les Nuggets et a égalé le match à 60. Les fidèles de Ball Arena sont devenus fous sur le 3 de Porter Jr. avec 1:31 à faire qui a donné aux Nuggets un avantage de 69-66 – leur premier depuis le premier quart – mais un Lowry à 3 points avec 33 secondes à jouer a mis Miami devant 71-70 avant le quatrième.

Un autre 3 balles de Murray avec 10:03 à jouer a donné une avance de quatre aux Nuggets, et son 14 pieds avec 6:43 à jouer a fait de Denver 81, Heat 76.

Miami a activé Tyler Herro pour le match 5 à cause d’une main cassée qui lui a fait manquer pratiquement toutes les séries éliminatoires. Herro, qui n’est pas entré dans le match lundi, s’est blessé lors du match 1 du premier tour contre Milwaukee.

Lecture obligatoire

(Photo : Justin Edmonds/Getty Images)