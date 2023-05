Les Nuggets balayent les Lakers et remportent la première place en finale de l’histoire de la franchise

Eric Bucher Analyste FOX Sports NBA

Aaron Gordon n’a pas eu le plus de points, de rebonds ou de passes décisives, mais il a peut-être réalisé le plus de jeux qui sont devenus historiques lundi soir pour les Denver Nuggets.

Les Nuggets se dirigent vers leur toute première finale NBA après avoir terminé le premier balayage des séries éliminatoires de la franchise, battant les Lakers de Los Angeles, 113-111, en crypto.com Arène.

À juste titre, c’est Gordon qui a bloqué le tir de LeBron James au buzzer qui a scellé la victoire. Gordon avait une paire de tirs bloqués pour aller avec 22 points, six rebonds et cinq passes. Ce n’était pas ce qu’il avait fait, cependant, autant que quand. Et peut-être d’où. Il est entré dans le match 0 pour 6 à partir de 3 points mais a réussi 3 sur 5 en profondeur, le tireur à 3 points le plus efficace pour les Nuggets dans la nuit. Avec le score à égalité à 83, il a fait basculer un rebond loin d’Anthony Davis, a chargé le sol et a nourri Michael Porter Jr. pour une transition 3 avec 3:34 à jouer au troisième quart.

Les Lakers ont réussi à égaliser le score plusieurs fois dans la séquence, mais les Nuggets n’ont plus jamais traîné. Le dunk de Gordon lors d’une faute à 3:34 du quatrième quart a donné à Denver une avance de deux possessions, 107-102.

L’entraîneur des Lakers, Darvin Ham, a sorti le grand jeu. Il a remplacé D’Angelo Russell par Dennis Schroder dans la formation de départ et a même donné au grand homme Tristan Thompson ses premières minutes dans la série. Il est apparu au début que cela pourrait suffire à forcer la série à revenir à Denver pour un cinquième match.

James a ouvert la voie avec 31 points en première mi-temps, dont 21 au premier quart, mais les Lakers dans leur ensemble ont connu leur meilleure moitié offensive de la série, marquant 72 points en tirant 56% au total, dont 7 sur 11 3- pointeurs et 16 lancers francs sur 17.

« Il est sorti avec un état d’esprit pour que ça continue », a déclaré Ham.

C’était suffisant pour une avance de 15 points à la mi-temps. Le problème : cela ne semblait pas durable. Pas pour une équipe qui est entrée dans le jeu en tirant 34% dans la série à longue distance et pas pour un James de 38 ans, qui a joué toutes les secondes sauf quatre. Il était sur une telle lancée en première mi-temps qu’un lob destiné à Rui Hachimura s’est retrouvé dans le panier pour son premier 3 points. Mais il était 0 contre 3 à longue distance en seconde période et a raté cinq de ses six derniers tirs, limités à trois points au quatrième quart.

« Il a fait un match incroyable », a déclaré Nikola Jokic, MVP sélectionné de la série. « Nous n’avons pas pu l’arrêter en première mi-temps. Nous avons trouvé un moyen de lui faire prendre des coups un peu plus durs par la suite. »

Ce n’était pas que les deux stars des Nuggets, Jokic et Jamal Murray, n’étaient pas bonnes mais, selon leurs normes dans cette série, pas géniales. Jokic a eu son neuvième triple-double en tête de tous les temps (30 points, 14 rebonds, 13 passes) et s’est frayé un chemin vers le bord par Davis et Schroder pour le panier gagnant avec 51,7 secondes à jouer, mais a tiré moins de 50% et lutté défensivement.

Gordon, avec James comme mission principale, a pris ses morceaux en première mi-temps – littéralement à un moment donné, James a enfoncé son avant-bras dans la gorge de Gordon après une brève bagarre, entraînant une faute technique pour les deux – mais a finalement vu ses efforts porter leurs fruits.

Pas plus que lors du tout dernier jeu, qui a renvoyé les Lakers à la maison – et les Nuggets à leur première finale.

Stat à savoir : Les Nuggets ont commis six revirements en première mi-temps, un de plus que dans l’intégralité du match 3, mais n’en ont eu que deux de plus en seconde mi-temps. Les Lakers étaient la meilleure équipe de tir, mais les Nuggets ont écrasé les tirs qui comptaient, terminant avec neuf tirs bloqués.

Jeu du jeu : Avec 2:50 à jouer, le chronomètre des tirs sur le point d’expirer et les Nuggets s’accrochant à une avance de 107-104, Jokic a frappé un pas en arrière de 3 sur un pied, le ballon dégageant à peine le bout des doigts tendus de Davis. C’était un tir tellement inhabituel qu’il a d’abord été jugé à deux points.

Citation du jeu : Jokic, discutant du retour de l’équipe après le déficit de 15 points à la mi-temps, a déclaré : « Nous n’abandonnons pas. Je dis cela depuis cinq ans, quand nous étions mauvais ou bons. Je pense que c’est un effort collectif. C’est pas juste un gars. »

Quelle est la prochaine étape pour les Lakers : Déterminer lequel de leurs nombreux agents libres ils veulent conserver et peuvent conserver, en commençant probablement par la vedette Austin Reaves.

Quelle est la prochaine étape pour les Nuggets : Attendez de voir si le Miami Heat peut les égaler et balayer les Boston Celtics.

Ric Bucher est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il a précédemment écrit pour Bleacher Report, ESPN The Magazine et The Washington Post et a écrit deux livres, « Rebound », sur la bataille de l’attaquant de la NBA Brian Grant contre la maladie de Parkinson, et « Yao: A Life In Two Worlds ». Il a également un podcast quotidien, « On The Ball with Ric Bucher ». Suivez-le sur Twitter @RicBucher.

