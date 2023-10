Les Nuggets, à nouveau réunis, se concentrent sur la défense de leur titre : « Nous ne pouvons pas vivre dans le passé »

SAN DIEGO — Moins de 24 heures avant le début d’une longue semaine, le dîner d’équipe, comme c’est généralement le cas, comprenait un tas de nourriture, un choix constant de libations, une bonne dose de conversations, de blagues et de rires. Les Denver Nuggets étaient au bord du camp d’entraînement, ensemble pour la première fois depuis un défilé de championnat dans les rues du centre-ville de Denver.

Ils formaient à nouveau une équipe nostalgique du passé, mais se préparant à ce qui allait arriver.

« C’était bien de se voir et d’être généralement dans la même entreprise », a déclaré le meneur Reggie Jackson.

L’entraîneur-chef Michael Malone a ensuite pris la parole. Il a parlé du chemin que les Nuggets sont sur le point de parcourir. Il a parlé de la responsabilité qu’auront les Nuggets en tant que champion NBA prêt à défendre un titre. Il a exhorté son équipe à s’amuser cette nuit et à en profiter au maximum. Ensuite, passez à la tâche à accomplir, qui est de se mettre en mesure de revenir à la terre promise.

Les Denver Nuggets ne veulent pas être une merveille d’un an ou l’équipe qui a pris feu au bon moment. Bien sûr, lorsqu’ils ouvriront la saison régulière contre les Lakers de Los Angeles dans trois semaines, une bannière de championnat sera hissée jusqu’aux chevrons de la Ball Arena et y restera pour toujours. C’est la partie indélébile.

Mais ce que les Nuggets veulent être, c’est une équipe qui dure. Ils veulent être l’équipe qui prétend au titre, année après année. Ils veulent faire partie de ceux-là. L’équipe dont on parle pendant des années.

Denver n’a pas hésité à atteindre cet objectif lors de la semaine du camp d’entraînement à San Diego. Les mêlées ont été animées. Malone a bricolé différentes combinaisons lors du jeu live. La recherche de nouvelles pièces dans une deuxième unité qui a perdu Bruce Brown et Jeff Green en agence libre est en bonne voie. Mais le thème général ? Protégez ce qui leur appartient. Devenez légendaire. Gagnez un autre championnat.

Et c’est quelque chose que les Nuggets veulent adopter.

« Nous avons parlé de faire quelque chose qui n’a pas été fait depuis les Golden State Warriors : remporter des titres consécutifs », a déclaré Malone. « Comment fait-on cela? En travaillant. En ne sautant pas les étapes. Nous devons réaliser que l’année dernière est terminée et que nous ne pouvons pas vivre dans le passé. Nous avons remporté un championnat, le premier depuis 47 ans. Nous sommes impatients de participer à la soirée ring, d’obtenir ces bagues.

« Mais une fois que nous l’avons fait, c’est fini. Si nous voulons essayer d’être l’équipe qui peut répéter et l’équipe qui peut être une dynastie, nous devons avoir un standard d’excellence chaque jour. Et ce sera mon travail de demander des comptes aux gars lorsque nous ne jouons pas bien.

ALLER PLUS LOIN Intersaison des Nuggets : l’intrigue et les inquiétudes entourant les champions en titre

Les Nuggets comprennent que, aussi bons soient-ils, le reste de la ligue s’est amélioré autour d’eux, dans les deux conférences. Dans la Conférence Ouest, les Lakers ont renforcé leur effectif autour de LeBron James et Anthony Davis. Les Phoenix Suns ont acquis Bradley Beal. Les Golden State Warriors ont échangé contre Chris Paul. Les Memphis Grizzlies ont échangé contre Marcus Smart. Dans la Conférence Est, les Milwaukee Bucks ont acquis Damian Lillard et les Boston Celtics font peau neuve avec Kristaps Porziņģis et Jrue Holiday autour de Jayson Tatum et Jaylen Brown.

Denver sait qu’il ne sera pas facile de parcourir 82 matchs et de traverser des séries éliminatoires épuisantes, surtout parce qu’il doit remplacer Bruce Brown, qui a signé avec les Indiana Pacers, et Green, qui est parti pour les Houston Rockets. Ce que Denver possède, et sur lequel il peut toujours s’appuyer, bien sûr, c’est le génie de Nikola Jokić et de Jamal Murray, ainsi qu’une formation de départ qui est sans doute le meilleur collectif de la NBA.

Mais ce que savent aussi les décideurs des Nuggets, c’est qu’il sera important de s’accorder un peu de grâce. Ils viennent de remporter un championnat, et s’il y avait une gueule de bois de championnat ? Et si une équipe en bonne santé la saison dernière se blessait ? Que se passe-t-il si la deuxième unité ne gélifie pas immédiatement ? Et si de jeunes joueurs comme Christian Braun et Peyton Watson avaient du mal à assumer des rôles et des responsabilités élevés au sein de la rotation de Malone ?

La bonne nouvelle pour Denver est que le noyau composé de Jokić, Murray, Aaron Gordon et Michael Porter Jr. est aussi bon que possible dans la ligue et n’est pas près de vieillir. Il y a des équipes qui peuvent égaler les meilleurs talents de Denver, mais il n’y en a pas beaucoup, voire aucune, qui peuvent égaler ce que les Nuggets proposeront chaque soir dans les cinq premiers. Jokić et Murray ne sont pas du genre à se reposer sur un peu de succès. Plus important encore, il y a de quoi prouver avec cette équipe de Denver que la complaisance ne devrait pas devenir un problème cette saison.

« Ce que nous voulons faire, c’est essayer de nous assurer que nous sommes au même niveau de basket-ball que l’année dernière », a déclaré Jokić. « Cela signifie donc venir et travailler dur chaque jour. Nous devons nous assurer que nous faisons bien les petites choses.

Et c’est sur cela que se sont concentrés une grande partie du camp d’entraînement cette semaine. Denver s’est fait un devoir d’essayer d’intégrer Justin Holiday, agent libre de l’aile, au reste des joueurs de rotation, alors Malone lui a donné des représentants avec l’unité de départ. Les Nuggets s’attendent à de plus grandes choses de la part de Braun cette année après une solide saison de recrue et d’excellentes séries éliminatoires. Il a donc fait plus avec le ballon dans les mains.

La symétrie entre les titulaires est au rendez-vous, ce qui est normal. Mardi, Malone était satisfait de la première journée, mais pensait que son équipe avait été un peu négligente avec les revirements lors de l’entraînement de mercredi. Porter Jr. s’est foulé la cheville lors de l’entraînement de mercredi, mais la blessure ne devrait pas être grave

Et, oh ouais. Malone a dit aux Lakers qu’ils avaient un problème avec « vous » s’ils parlaient encore des Nuggets.

« Qu’est-ce que c’était, il y a quatre mois? » » Malone a demandé, une fois informés, les joueurs de Los Angeles ont commenté les discours trash du défilé de la victoire de juin.

Jusqu’à présent, la semaine a essentiellement servi de préparation à ce qui va suivre. Les Nuggets veulent être l’équipe qui peut répéter, et ils savent à quel point cela sera difficile. À vrai dire, cela crée un équilibre fascinant, alors que Malone tente d’affiner les choses que les partants font bien tout en essayant d’amener les jeunes joueurs et les nouveaux arrivants à la vitesse du noyau de la liste. Un premier match préparatoire aura lieu la semaine prochaine. La saison régulière se profile à l’horizon.

Et maintenant, la réalité de défendre un championnat est presque là.

(Photo de Nikola Jokić et Jamal Murray : Bart Young / NBAE via Getty Images)