Les nuances omniprésentes de Biden apparaissent aux fonctions de la Maison Blanche

WASHINGTON – Abraham Lincoln avait son chapeau de cuisinière. Franklin Roosevelt aimait ses nœuds papillon. Et Ronald Reagan avait une curieuse affection pour les boutons de manchette.

Pour Joe Biden, tout est question de nuances.

Les lunettes de soleil teintées foncées de Biden – l’aviateur à monture dorée Ray-Bans est son style et sa marque de choix – font partie de son style personnel depuis tellement d’années qu’elles font désormais partie intégrante de sa personnalité politique. Il a plaisanté à leur sujet, les a plaqués sur des accessoires de campagne et, en rupture avec le protocole présidentiel, les a même portés lors de quelques fonctions officielles récentes de la Maison Blanche.

«Il aime vraiment ces lunettes d’aviateur», a plaisanté l’ancien patron de Biden, Barack Obama, l’automne dernier lors d’une interview enregistrée pour la campagne présidentielle de Biden. «Il sait qu’il leur va bien.»

Jeudi dernier en Louisiane, Biden a grimpé sur le podium présidentiel sur les rives de la rivière Calcasieu et, avec les tresses de fer du pont vieillissant I-10 visibles au loin, a ciré pendant une demi-heure sur les mérites de ses 2,3 billions de dollars d’emplois. et plan d’infrastructure. Off est venu son masque facial au début de ses remarques. Ses rayons solaires sont restés allumés pendant tout le discours.

Une semaine plus tôt, Biden s’était présenté dans ses célèbres aviateurs pour un événement sur la pelouse nord baignée de soleil de la Maison Blanche. Il a enlevé les accessoires pour les yeux avant de livrer ses remarques préparées sur les nouvelles directives relatives aux masques faciaux. Mais dès qu’il a terminé, ils sont retournés pour les questions-réponses avec les journalistes.

Le look des lunettes de soleil convient au nouveau président, a déclaré Valerie Steele, directrice et conservatrice en chef du musée du Fashion Institute of Technology de New York.

« Il a ce genre de sensation cool et rétro », a déclaré Steele. «Beaucoup de gens les aiment sur lui. Je les aime aussi sur lui.

Les stores étaient auparavant des accessoires présidentiels plus informels

D’autres présidents ont été photographiés avec leurs lunettes optionnelles, mais presque exclusivement pour des occasions informelles.

John F. Kennedy avait l’air cool dans ses spécifications sombres tout en se relaxant sur son voilier. Lyndon Johnson, plus connu pour ses chapeaux de cow-boy que pour ses lunettes de fantaisie, a permis à un photographe de le photographier à l’ombre tout en se prélassant dans une piscine. Obama portait souvent des lunettes de soleil de marque pendant ses vacances à Hawaï.

Mais les présidents modernes ont évité de porter des lunettes de soleil lors de fonctions officielles pour la même raison qu’ils hésitaient à grandir facjeal hair, a déclaré William Bike, commentateur politique, gourou des communications et auteur d’un guide pratique intitulé «Winning Political Campaigns».

«Tout ce qui recouvre une partie du visage du président peut être un indicateur subtil qu’il cache quelque chose», a-t-il déclaré.

Biden a développé une affinité pour les lunettes de soleil sombres bien avant de s’intéresser à la politique. Il a commencé à porter des aviateurs alors qu’il travaillait comme sauveteur alors qu’il était étudiant de première année, a-t-il déclaré au bulletin Skimm en 2016. Les lentilles en forme de larme sont restées son fétiche de la mode tout au long de sa carrière en tant que sénateur, vice-président et, maintenant, en tant que commandant en chef.

«Les lunettes de soleil le font ressembler à un leader cool et robuste, mais font partie de son style naturel», a déclaré Bike.

« Cela ne peut pas être une simple coïncidence »: Comment Biden utilise des œuvres d’art pour souligner son message à l’Amérique

George W. Bush, qui était connu pour enfiler une paire de lunettes de soleil en dehors du bureau, a un jour taquiné un journaliste pour avoir porté des lunettes de soleil lors d’une conférence de presse Rose Garden.

« Vas-tu poser cette question avec des nuances? » Il a demandé.

Bush a appelé plus tard le journaliste et s’est excusé timidement quand il a appris que le scribe portait les spécifications pour lutter contre les effets d’une maladie dégénérative qui rendait ses yeux sensibles à la lumière.

L’ancien président Donald Trump s’est moqué des lunettes de Biden lors de la campagne présidentielle de l’année dernière.

«Il dira tout ce qu’il faut – avec ses lunettes de soleil», a déclaré Trump, faisant de grands cercles avec ses doigts et les tenant autour de ses yeux, faisant rire la foule le 31 octobre. se rallier dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie.

Mais la blague n’a pas collé. Biden lui-même se moque de ses aviateurs depuis des années.

Les lunettes de soleil prennent une vie propre dans le cadre de sa personnalité politique

Les Ray-Bans de Biden ont été au centre de sa première publication sur Instagram en tant que vice-président. La photo montrait les verres à monture métallique assis sur un bureau au premier plan, tandis qu’un Biden légèrement flou était visible à l’arrière en train de lire une pile de papiers.

Quelques années plus tard, Obama et Biden ont usurpé les lunettes à la mode du vice-président de l’époque dans une vidéo ironique filmée pour la dernière apparition d’Obama au dîner annuel des correspondants de la Maison Blanche en 2016. sur un canapé dans le bureau ovale et réfléchit à son avenir post-présidentiel. En face de lui était assis Biden, plusieurs paires de stores étalés sur une table basse entre eux.

«Lequel préférez-vous – ceux-ci? Ou ceux-ci? Demanda Biden.

« Joe, ils sont pareils », a déclaré Obama impassible.

«Ils capturent des humeurs différentes», rétorqua Biden.

‘Échecs de haut niveau’: Comment Biden navigue dans sa relation avec le président mexicain ‘AMLO’

Les gens ont vu Biden dans des lunettes de soleil depuis si longtemps que personne ne bat un œil quand il se présente à des fonctions officielles, a déclaré Bike.

«Il les porte parce qu’il les aime, et le public le sait», a déclaré Bike, «tout comme il sait qu’il ne les porte pas dans le cadre des idées de certains spécialistes du marketing pour le faire ressembler à quelque chose qu’il n’est pas.»

Pour Biden, qui à 78 ans est le plus vieux président du pays, les lunettes de soleil ont un autre avantage. « Les aviateurs Ray-Ban sont grands et couvrent les rides et les poches sous les yeux », a déclaré Bike.

Bien qu’il puisse être inhabituel de voir des lunettes de soleil présidentielles lors d’une fonction officielle, de nombreuses personnes les portent à des occasions où elles auraient autrefois été considérées comme non-non, a déclaré Steele.

«Les lunettes de soleil sont portées beaucoup plus partout à l’extérieur de nos jours qu’elles ne l’étaient dans les années 60», a déclaré Steele. «Et je pense que c’est en partie à cause de la couche d’ozone et nous recevons juste beaucoup plus de lumière du soleil. C’est un peu plus dangereux pour les yeux qu’il y a quelques décennies. Je pense donc que c’est devenu assez normatif de les porter à l’extérieur.

Dans le cas de Biden, « il semble être très confiant sur qui il est », a déclaré Steele, et avec les lunettes de soleil, « je pense que cela semble authentique. »

‘Ne répondez pas aux questions’: L’attaché de presse de la Maison Blanche fronce les sourcils sur l’interaction médiatique de Biden

Les aviateurs que Biden préfère ont été introduits dans les années 1930 par Bausch & Lomb pour aider les pilotes à protéger leurs yeux lorsqu’ils volent. Leur popularité a grandi dans les années 40 après que les journaux aient photographié le général Douglas MacArthur les portant après avoir atterri sur une plage des Philippines pendant la Seconde Guerre mondiale.

Ils sont restés populaires – sinon toujours à la mode – pendant des décennies, a déclaré Steele.

«Il y a quelque chose de rétro rassurant à leur sujet», dit-elle. «Ils semblent évoquer en quelque sorte quelque chose qui – avant l’heure actuelle, alors que tout semble si chargé – semble évoquer des valeurs démodées ou de bonnes choses démodées sur l’Amérique.

«Ils ont des associations très positives pour les gens», a déclaré Steele.

Biden garde apparemment une paire de ses nuances préférées à portée de main, quelle que soit l’occasion. Plusieurs paires, en fait.

Il passe par une douzaine de paires par an, a-t-il dit au Skimm, parce que les gens continuent de les voler pour des souvenirs.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

«Où est bavard, centriste Joe? Pourquoi la présidence de Joe Biden a été si surprenante au cours des 100 premiers jours