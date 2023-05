Les nuances du traitement du vitiligo chez les personnes de couleur

Je suis chercheur sur le vitiligo depuis près de 20 ans. Bien qu’il affecte également les personnes de toutes races et ethnies, il est plus visible chez les personnes à la peau plus foncée. En conséquence, ils peuvent être plus conscients d’eux-mêmes ou subir davantage de stigmatisation sociale. Mais ce que je dis aux gens, c’est qu’il n’y a jamais eu de moment plus excitant en matière de traitement du vitiligo. En juillet dernier, la FDA a approuvé le ruxolitinib (Opzelura) comme le tout premier médicament à restaurer les pigments chez les personnes atteintes de vitiligo. D’autres médicaments sont en préparation. J’espère que certains d’entre eux changeront la donne pour les personnes de couleur atteintes de vitiligo.

Les défis de trouver un traitement

Historiquement, les dermatologues ont rejeté le vitiligo comme une simple préoccupation esthétique. Beaucoup de gens sont venus me voir en désespoir de cause après avoir consulté cinq ou six autres dermatologues qui leur ont dit que leur état n’était tout simplement pas grave. Mais la recherche montre que les personnes de couleur ont une attitude plus négative envers leur vitiligo que celles qui ont la peau plus claire. Cela peut être dû au fait que dans certaines cultures, comme certaines en Asie du Sud ou en Afrique, il y a beaucoup de stigmatisation sociale entourant le vitiligo. Il existe des idées fausses selon lesquelles la maladie est contagieuse, une forme de lèpre ou même une forme de punition de Dieu. Étant donné que les personnes à la peau plus foncée sont souvent plus touchées par le vitiligo que celles à la peau plus claire, leur qualité de vie peut en souffrir encore plus.