Les nuages ​​​​d’orage se rassemblent déjà sur la nouvelle PM Liz Truss après une victoire serrée

Liz Truss subit une pression immédiate massive après avoir obtenu une victoire plus étroite que prévu pour devenir chef du Parti conservateur et nouveau Premier ministre du Royaume-Uni, les députés d’arrière-ban avertissant qu’elle n’a que six mois pour sauver le parti de la défaite électorale.

Mme Truss a promis aux militants conservateurs acclamant “nous livrerons, nous livrerons, nous livrerons” car elle a été nommée chef du parti dans le même centre de conférence de Westminster où Boris Johnson a revendiqué la couronne il y a un peu plus de trois ans.

Des assistants principaux ont confirmé qu’elle était en pourparlers avec des sociétés énergétiques sur un programme de soutien d’une valeur pouvant atteindre 100 milliards de livres sterling pour compenser les augmentations prévues des factures moyennes de carburant domestique de 1 971 £ à 3 549 £ en octobre et de 7 000 £ ou plus au printemps.

Mais déjà des nuages ​​​​d’orage s’amoncelaient sur son poste de premier ministre, car les sondages suggéraient que les électeurs étaient déçus par son arrivée au 10 Downing Street et avaient peu confiance en sa capacité à résoudre la crise du coût de la vie.

Sa marge de victoire de 57 à 43% sur sa rivale Rishi Sunak était la plus serrée depuis que les changements de règles ont mis le choix du chef entre les mains des membres conservateurs, avec son décompte inférieur même aux 60,7% obtenus par Iain Duncan Smith en 2001.

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a quitté le gouvernement avant qu’elle ne puisse être poussée, à la suite de briefings qu’il n’y aurait pas de place pour elle dans le cabinet que Truss nommera mardi. L’allié proche de Johnson, Nigel Adams, a également quitté son poste au Cabinet Office.

Pendant ce temps, un leader One Nation Tory a averti ses collègues centristes qu’ils risquaient leur réputation politique s’ils s’engageaient dans une administration Truss qui, selon lui, serait dominée par des attaques de guerre culturelle contre “l’ennemi en tant que Woke Green Remoaner Warriors”.

Mme Truss devrait nommer un cabinet fortement à droite composé de ses partisans personnels à son arrivée à Downing Street après avoir été confirmée comme Premier ministre par la reine à Balmoral mardi.

Le proche allié Kwasi Kwarteng sera nommé chancelier, Suella Braverman devant devenir secrétaire à l’intérieur, James Cleverly devrait diriger le ministère des Affaires étrangères et Jacob Rees-Mogg nommé secrétaire aux affaires de Mme Truss.

Mais des centristes de premier plan sont en lice pour des postes, notamment l’ancien lord chancelier Sir Robert Buckland – pressenti pour le secrétaire du Pays de Galles – et Tom Tugendhat, qui se verrait proposer un rôle de sécurité.

Un ancien ministre a déclaré à The Independent qu’ils “regretteraient” de rejoindre une administration qui serait “une rediffusion de Boris 2019”.

M. Sunak, qui ne devrait pas figurer dans le nouveau gouvernement, a exhorté ses partisans à “maintenant s’unir derrière la nouvelle Premier ministre, Liz Truss, alors qu’elle dirige le pays à travers des moments difficiles”.

Et les députés qui ont soutenu sa candidature ont clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de révolte immédiate contre le nouveau Premier ministre, indiquant qu’ils lui donneraient une chance de réussir son approche «à deux voies» consistant à réduire les factures d’énergie à court terme tout en augmentant les approvisionnements pour le avenir.

Une assistante du nouveau chef conservateur a déclaré qu’elle acceptait désormais qu’un “emplâtre adhésif” était nécessaire immédiatement, mais insistait sur le fait que l’approche de sauvetage “ne pouvait pas continuer à l’infini”.

Son plan doit encore être finalisé, mais on pense qu’il pourrait impliquer des prêts aux entreprises à rembourser sur de nombreuses années à mesure que les prix de gros baissent. Il sera dévoilé dans sept jours et peut-être dès jeudi, tandis que M. Kwarteng présentera des plans plus larges de réductions d’impôts dans un budget d’urgence avant les vacances parlementaires pour la saison des conférences le 23 septembre.

Kevin Hollinrake – qui avait précédemment averti que l’accent mis par Mme Truss sur les réductions d’impôt plutôt que sur les dons mettrait les familles à faible revenu «dans la rue» – a déclaré à The Independent que le nouveau Premier ministre ne recevrait pas «un laissez-passer gratuit» par les députés d’arrière-ban conservateurs.

“Nous avons un Premier ministre conservateur choisi par les membres conservateurs – la position par défaut est de soutenir le Premier ministre”, a-t-il déclaré. “Tout le monde sait que si nous sommes divisés, c’est une manne du ciel pour l’opposition.”

Mais il a ajouté: «Sur les bancs de l’arrière-ban, votre travail consiste à scruter le gouvernement. Nous n’allons pas lui donner un laissez-passer gratuit. Nous allons la scruter. Nous ne pouvons pas avoir une situation où les personnes qui bénéficient le plus des réductions d’impôts sont les riches et celles qui sont le plus durement touchées par les prix de l’énergie sont les pauvres.

Liz Truss a hué et chahuté en entrant au siège des conservateurs après avoir remporté la course à la direction

Un ancien ministre qui a joué un rôle de premier plan dans la campagne de Sunak a déclaré : « Nous avons peut-être perdu le concours, mais nous avons gagné l’argument. Rishi a passé l’été à plaider pour un soutien ciblé aux plus vulnérables et regardez ce que nous allons maintenant obtenir.

“Le problème pour Liz est maintenant de savoir si elle peut affiner le fait qu’elle a dit une chose aux membres et qu’elle va maintenant devoir faire le contraire absolu. Le public ne le remarquera peut-être pas, mais le parti le fera et il y aura de la grogne.

Andrew Bridgen, qui a soutenu l’offre infructueuse de l’ancien chancelier, a déclaré à The Independent : « Nous avons eu huit semaines à nous séparer les uns des autres, le pays ne nous pardonnera pas si nous ne nous unissons pas. Je pense que nous allons nous unir et si ce n’est pas l’avis de tous mes collègues, alors ça devrait l’être.”

Mais il a déclaré que Mme Truss n’avait que peu de temps pour sauver les perspectives des conservateurs pour les élections générales qui, selon elle, auront lieu en 2024, écartant les spéculations sur un scrutin anticipé.

“Liz a dit qu’elle allait” livrer, livrer, livrer “”, a déclaré M. Bridgen. « Nous avons deux ans. L’avenir de ce gouvernement se décidera dans les six prochains mois sur la façon dont nous traverserons cet hiver et cette crise du coût de la vie. Les gens sauront alors si elle a réussi ou non et les sondages le refléteront.

Mme Truss s’est engagée à gouverner selon les croyances conservatrices en “la liberté, la capacité de contrôler sa propre vie, des impôts bas et la responsabilité personnelle” et à tenir les promesses qui ont valu à M. Johnson une majorité de 80 sièges en 2019.

“Je mettrai en œuvre un plan audacieux pour réduire les impôts et faire croître l’économie”, a-t-elle déclaré dans un bref discours de victoire. « Je vais livrer sur la crise de l’énergie, en m’occupant des factures d’énergie des gens mais aussi en m’occupant des problèmes à long terme que nous avons sur les prix de l’énergie. Et je vais livrer sur le NHS.

Mme Truss – qui a ensuite célébré son triomphe avec un déjeuner avec son mari Hugh – a déclaré que c’était “un honneur” d’être élue chef par les 171 437 membres conservateurs, qui ont partagé 81 326 pour elle et 60 399 pour Sunak.

Elle a rendu hommage à “mon ami” Boris Johnson, qui, selon elle, avait “fait le Brexit, écrasé Jeremy Corbyn, déployé le vaccin et tenu tête à Vladimir Poutine”.

Silence gênant des députés après que Liz Truss a déclaré que Boris Johnson était “admiré de Kyiv à Carlisle”

Mais il y eut un silence gêné dans la salle alors qu’elle envoyait un message au Premier ministre sortant : “Vous êtes admiré de Kyiv à Carlisle.”

Et les sondages n’ont trouvé qu’un soutien tiède pour le troisième Premier ministre conservateur de suite à être choisi par le parti plutôt que par les électeurs lors d’élections générales.

Une enquête YouGov auprès de 2500 électeurs a révélé que la moitié (50%) – dont un tiers (33%) des électeurs conservateurs de 2019 – étaient déçus de sa sélection. Seulement un sur sept (14%) pensait qu’elle serait un meilleur PM que Johnson et un sur cinq (19%) avait confiance en elle pour s’attaquer au coût de la vie.

Un sondage distinct réalisé par Savanta ComRes a révélé que seulement 18% pensaient qu’elle pouvait unir le pays, contre la moitié (51%) qui pensent qu’elle ne le peut pas. Seulement 18% avaient une opinion favorable du nouveau Premier ministre, seulement 10% pensaient que son parti était uni, 60% ont déclaré qu’elle devrait déclencher des élections d’ici la fin de l’année.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré que l’accent mis par Truss sur les réductions d’impôts plutôt que sur le soutien ciblé aux ménages montrait qu’elle n’était «pas du côté des travailleurs», tandis que le secrétaire fantôme à la Santé, Wes Streeting, a déclaré que les conservateurs étaient comme «un gang de pyromanes disant au pays , “Faites-moi confiance pour éteindre le feu”.

Le chef libéral démocrate, Sir Ed Davey, a appelé à des élections générales, déclarant: “Sous Liz Truss, nous allons voir davantage la même crise et le même chaos que sous Boris Johnson.”

Mais M. Johnson lui-même – qui fera une déclaration d’adieu sur les marches du n ° 10 à 7h30 mardi avant de s’envoler pour Balmoral pour remettre sa démission à la reine – a déclaré que son successeur “a le bon plan pour faire face à la crise du coût de la vie , unissez notre parti et continuez le grand travail d’unification et de nivellement de notre pays ».