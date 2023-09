Les NU Woman Bulldogs offrent une expertise internationale en matière de défense de la Super League

MANILLE, Philippines — Malgré leur fructueux passage dans l’équipe féminine philippine de volleyball, Erin Pangilinan et les Nationwide College Girl Bulldogs ne se reposent pas sur leurs lauriers après avoir défendu leur couronne dans le championnat de pré-saison de la Shakey’s Super League (SSL).

Le noyau NU, dirigé par les meilleures joueuses Alyssa Solomon et Bella Belen ainsi que les passeurs Lams Lamina et Pangilinan, a représenté le pays dans les deux manches de la VLeague d’Asie du Sud-Est (SEA), où ils se sont retrouvés sans victoire en six matchs.

Elles ont également terminé 13e du championnat asiatique de volleyball féminin senior à 14 équipes à Nakhon Ratchasima, en Thaïlande, il y a deux semaines.

« Nous avons réalisé beaucoup de choses en tant que personnes et en tant qu’équipe. Nous allons transmettre ces apprentissages à nos jeux vidéo. Nous sommes également heureux de découvrir le niveau international », a déclaré le capitaine d’équipage Pangilinan aux journalistes en philippin. « Nous avons également constaté que nous sommes encore loin du niveau que nous voulons atteindre et de la position que nous voulons prendre. »

Après trois tournois internationaux, Pangilinan a admis que l’équipe devait encore s’adapter au nouveau système de l’entraîneur Norman Miguel, qui est revenu à NU pour aider Karl Dimaculangan en marge, et a commencé sa vie sans ses seniors Cess Robles, Jennifer Nierva et Joyme. Cagande.

«Nous nous adaptons néanmoins aux choses qui nous manquent encore. Notre équipage à l’échelle nationale a établi une référence pour notre équipe. Nous voulons également faire briller notre nouveau système sous la direction de l’entraîneur Norman », a déclaré Pangilinan.

NU, qui a balayé le premier match de pré-saison SSL couronné par une victoire décisive contre La Salle l’année dernière, ouvrira sa campagne le 23 septembre contre l’Université de l’Est, sous la bannière de la recrue Casiey Dongallo, du Shakey’s Ladies Volleyball Invitational. MVP de la Ligue (GVIL) de la California Academy.

« Je pense que le jeu serait très excitant pour tout le monde parce que l’UE remporte un nouveau titre. [for itself] Au sein de l’UAAP, et ils s’en sortent très bien en fonction de la façon dont ils jouent et de la façon dont ils se comportent », a déclaré Pangilinan. « Pour nous au NU, nous voulons leur montrer ce que nous avons appris de l’équipe nationale et ce que nous pouvons faire en tant qu’équipe. »

Les Woman Bulldogs sont prévues dans la poule A avec les groupes de la NCAA de la Faculté de Saint-Sébastien et du Jose Rizal College.

Pangilinan, pour sa part, occupe également un rôle encore plus important en tant que skipper et mène la ligne de front de NU alors que Sheena Toring continue de s’améliorer.

« Être un leader fait déjà partie de mon caractère. Être capitaine d’équipage cette année n’est pas nouveau pour moi. C’est simplement que nous vivons un nouveau départ en tant qu’équipe », a déclaré Pangilinan. « Sheena ne sera pas seule dans son chemin vers le rétablissement. L’équipage est derrière elle. Nous l’assistons et nous l’attendrons avec impatience. Elle va bien et elle participe à des mêlées et fait déjà des exercices de pointe.

