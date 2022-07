«Les noyades sont évitables», alors cette coalition du comté d’Elgin s’efforce de combler les lacunes en matière de sécurité de l’eau

Avec la pénurie de sauveteurs et la pandémie limitant les cours de natation, un nouveau groupe de prévention de la noyade en Ontario cherche à éduquer les personnes se rendant sur les plages sur la sécurité aquatique.

Briar McCaw et MaryKate Townsend ont créé la Coalition pour la prévention de la noyade du comté d’Elgin, travaillant avec des organisations de la région du sud-ouest de l’Ontario, après avoir remarqué une lacune dans les connaissances sur la sécurité aquatique.

Ils ont créé la Coalition pour la prévention de la noyade du comté d’Elgin en collaboration avec des organisations de la région pour accroître l’éducation sur l’eau pour les enfants, les personnes âgées, les personnes confrontées à des barrières linguistiques et les travailleurs agricoles migrants.

Tous deux vivent et travaillent sur l’eau dans le comté d’Elgin et voulaient faire quelque chose pour aider à éduquer les personnes particulièrement à risque de noyade, notamment les enfants, les personnes âgées, les personnes confrontées à des barrières linguistiques et les travailleurs agricoles migrants.

“Les gens ne comprennent pas toujours que l’eau libre est très différente d’une piscine de jardin”, a déclaré McCaw, qui enseigne la natation depuis cinq ans dans le comté d’Elgin et est sauveteur à Port Stanley.

Briar McCaw, sauveteur et moniteur de natation, fait partie du duo à la tête de la coalition visant à améliorer les connaissances en matière de sécurité aquatique dans le comté d’Elgin. (Soumis par Briar McCaw)

À travers l’Ontario, 51 personnes se sont noyées cette année, selon la Société de sauvetage.

En juin, un travailleur agricole migrant de 24 ans en provenance du Guatemala est décédé à l’hôpital après une possibilité de noyade dans le lac Érié.

Nous pourrions apporter ce numéro [of drownings] vraiment à presque zéro si les gens adoptent un comportement sécuritaire autour de l’eau. – Barbara Byers, Société de sauvetage

McCaw a déclaré qu’elle voyait souvent des nageurs de plage se débattre après être allés trop loin ou des enfants hors de portée de leurs parents. Elle a dit que savoir nager n’est pas suffisant, mais la sécurité aquatique devrait également inclure la connaissance des règles de la piscine et de la plage, et la sécurité nautique.

“Ce ne sont pas de nouveaux messages. C’est juste une question de s’assurer que nous sommes clairs sur leur distribution”, a déclaré Townsend, qui est également souscripteur pour l’assurance nautique.

“Nous essayons vraiment de nous concentrer sur notre propre arrière-cour, vraiment. C’est là que nous voulons faire la plus grande différence.”

MaryKate Townsend, membre de la coalition, affirme que la sécurité aquatique s’étend au-delà des lacs aux piscines et aux baignoires, et souhaite voir plus d’éducation pour protéger les groupes vulnérables. (Soumis par MaryKate Townsend)

Townsend veut voir plus de données sur les quasi-noyades dans le comté d’Elgin, qui compte environ 100 kilomètres de rivage, pour aider à identifier les lacunes dans les connaissances sur la sécurité de l’eau dans la communauté.

Elle pense que la collecte de ces données aidera à identifier les groupes cibles les plus à risque et ce qui peut être fait, comme créer des panneaux dans différentes langues.

Townsend a appris de coalitions similaires en Ontario et souhaite voir le travail s’étendre à d’autres régions.

Un sauveteur tient une bouée de natation tout en surplombant la plage Breton sur le lac Philippe au Québec en juin. L’un des organisateurs d’une nouvelle coalition de prévention de la noyade en Ontario affirme qu’une pénurie générale de sauveteurs n’aide pas les efforts de sécurité aquatique. (Michel Aspirot/Radio-Canada)

“Presque toutes les noyades sont évitables”, a déclaré Barbara Byers, chercheuse principale à la Société de sauvetage. “Nous pourrions vraiment ramener ce nombre à presque zéro si les gens adoptaient un comportement sûr autour de l’eau.”

Les facteurs de risque comprennent le fait d’être faible ou de ne pas nager, de ne pas porter de dispositif de flottaison, de nager seul ou de consommer de l’alcool, selon le rapport de noyade 2020 de la Société de sauvetage.

“Il est du ressort du public d’être conscient des risques de noyade et de s’assurer qu’il possède les compétences, la formation et la concentration nécessaires pour adopter un comportement sûr”, a-t-elle déclaré.

“Si nous faisions cela, alors nos chiffres pourraient être très, très, très bas.”