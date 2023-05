Les noyades de 2 enfants ontariens déclenchent des avertissements sur la sécurité des piscines. Voici ce que vous devez savoir

Deux enfants – tous deux âgés de trois ans – sont morts dans des incidents de noyade séparés dans des piscines résidentielles en Ontario en moins d’une semaine, et les tragédies ont suscité de nouveaux avertissements de la part de ceux qui se concentrent sur la sécurité de la baignade.

Ces décès rappellent au début de l’été que la noyade reste un risque réel.

La Société de sauvetage de l’Ontario affirme que le nombre moyen de décès par noyade dans la province est de 152 par an. En moyenne, 98 autres personnes seront hospitalisées après une noyade presque mortelle, tandis que quelque 555 nécessiteront un traitement aux urgences.

Les familles doivent parler de ce risque, même avec de jeunes enfants, explique Stephanie Backalar, porte-parole de l’organisation.

« Ils ne sont jamais trop jeunes pour apprendre la sécurité aquatique », a déclaré Backalar.

Les deux incidents de noyade récents dans la région du Grand Toronto ont eu lieu dans des piscines d’arrière-cour, ce qui pose un risque supplémentaire pour la sécurité, car les sauveteurs formés ne sont généralement pas présents. Pour jouer en toute sécurité près de l’eau, la Société de sauvetage recommande d’emmener les enfants sur les plages et les piscines surveillées par des sauveteurs certifiés. Même là, les sauveteurs ne remplacent pas la surveillance parentale directe mais agissent comme une couche de protection supplémentaire, préviennent-ils.

Alors, comment les parents peuvent-ils protéger leurs enfants cet été ? Backalar a partagé ce conseil avec CBC Toronto :

Les yeux sur les enfants à tout moment

Toute personne se trouvant dans l’eau doit être sous surveillance étroite et constante. Les enfants doivent avoir les yeux d’un adulte sur eux en tout temps lorsqu’ils sont dans l’eau. « Toujours, toujours, toujours activement surveiller les enfants près de l’eau », a déclaré Backalar.

Cette supervision doit être planifiée à l’avance, surtout s’il y a une scène occupée. L’incident d’Oakville s’est produit alors que des enfants assistaient à une fête d’anniversaire, a déclaré la police de Halton.

« Soyez vraiment vigilant, assurez-vous de savoir où sont vos enfants », a déclaré Backalar.

Mettre un gilet de sauvetage

Backalar a déclaré que les enfants devraient toujours porter un gilet de sauvetage – non seulement à la piscine du jardin, mais s’ils sont sur un bateau, au chalet ou au bord de l’eau où ils peuvent tomber dans l’eau.

Apprendre aux enfants à nager

Selon la Société de sauvetage de l’Ontario, la capacité de nager de base est une exigence fondamentale dans toute tentative sérieuse d’éliminer la noyade. La Société de sauvetage offre des programmes de formation allant de l’apprentissage de la natation au sauvetage avancé, à la surveillance aquatique et au leadership.

Son programme Swim for Life met l’accent sur de nombreuses pratiques dans l’eau pour développer de solides techniques de nage.

Installer des clôtures autour des piscines de jardin

Backalar recommande des clôtures à quatre côtés autour des piscines d’arrière-cour.

« Beaucoup de piscines ont en fait une clôture à trois côtés où la maison est considérée comme le quatrième côté. Nous voulons que vous créiez en fait une autre barrière entre votre maison et votre piscine afin que votre piscine soit entièrement clôturée, puis toutes les portes d’accès votre piscine devrait être auto-verrouillable afin que lorsque vous quittez la zone, elle se referme derrière vous », a-t-elle déclaré.

En Ontario, selon le projet de loi 74, la Loi sur la sécurité des piscines, chaque propriétaire de piscine doit s’assurer qu’une clôture est construite et entretenue autour de la piscine.

Installer des alarmes pour portes et portails

Bien que beaucoup de gens n’y pensent peut-être pas, Backalar a déclaré que les alarmes de porte et de portail sont très importantes. « Si votre enfant quitte réellement la maison et qu’une alarme retentit, vous en serez averti où que vous soyez dans la maison et vous pourrez réagir très rapidement. Ainsi, les alarmes de porte et de portail sont excellentes. »

Obtenir une liste de contrôle de sécurité