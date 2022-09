Les nouvelles voitures électriques chinoises coûtent plus cher à assurer que les voitures à essence

En Chine, les véhicules à énergie nouvelle reçoivent généralement des plaques d’immatriculation vertes, ce qui est souvent plus facile à demander pour les résidents que la plaque d’immatriculation bleue d’une voiture à essence traditionnelle. VCG | Groupe Visuel Chine | Getty Images

BEIJING – Alors que les entreprises chinoises produisent de nouvelles voitures électriques, les compagnies d’assurance locales pensent qu’elles sont plus chères à couvrir. En général, la prime d’assurance pour les voitures à énergie nouvelle – y compris électriques – est d’environ 20% supérieure à ce qu’elle serait pour les voitures à essence traditionnelles comparables, a déclaré Wenwen Chen, directeur de S&P Global Ratings, qui dirige les recherches de l’entreprise pour l’assurance en Chine. . De nombreux facteurs entrent dans la détermination du prix. Mais Chen a déclaré que les compagnies d’assurance constatent que le taux de perte – une mesure du coût pour les assureurs – a tendance à être plus élevé pour les véhicules à énergie nouvelle que pour les voitures à moteur à combustion interne. L’une des principales raisons qu’elle a citées pour un taux de perte plus élevé est le plus grand nombre d’accidents, en particulier les plus coûteux, car les véhicules à énergie nouvelle utilisent souvent des pièces qui ne sont pas encore produites en série. Aux États-Unis, l’assurance des voitures électriques a également tendance à être environ 15% plus chère que celle des voitures à moteur à combustion – principalement parce que les voitures électriques aux États-Unis ont tendance à être des véhicules de luxe, selon Chase Gardner chez Insurify, qui compare les taux d’assurance automobile en les Etats Unis Mais les coûts de réparation sont une autre raison des prix d’assurance plus élevés, car “moins d’endroits ont la capacité d’entretenir les voitures électriques aux États-Unis”, a déclaré Gardner. “Généralement, les personnes qui conduisent des véhicules électriques finissent par payer des coûts d’entretien inférieurs au fil du temps. Encore une fois, la grande question est de savoir si vous avez un accident ?”

Aux États-Unis, l’analyse d’Insurify du marché américain a révélé qu’il y avait pas de différence dans les taux d’accidents parmi les voitures électriques, les hybrides et les voitures à moteur à combustion. Mais selon les statistiques officielles chinoises, les véhicules à énergie nouvelle dans le pays sont plus sujets aux incendies que les véhicules traditionnels à essence. Au premier trimestre, 640 véhicules à énergies nouvelles ont signalé des incendies, soit 32 % de plus qu’il y a un an, selon le Service d’incendie et de sauvetage du ministère de la Gestion des urgences. Cette augmentation était bien supérieure à l’augmentation de 8,8% des incendies de véhicules de transport en général, a indiqué le ministère. Des chiffres plus récents n’étaient pas disponibles. Le ministère n’a pas répondu à une demande de commentaires de CNBC. Pour toute l’année 2021, le ministère a signalé au moins 3 000 incendies de véhicules à énergies nouvelles. Il a déclaré que le risque d’incendie était généralement plus élevé pour ces voitures que pour les véhicules traditionnels, sans divulguer de chiffres précis. Le nombre croissant d’incendies survient alors que le nombre de véhicules à énergies nouvelles a augmenté en Chine. De janvier à août, 3,26 millions de voitures particulières à énergies nouvelles ont été vendues – plus du double de la même période l’an dernier et environ 25% de toutes les voitures particulières vendues dans le pays, selon la China Passenger Car Association. Cette part était d’environ 15 % l’an dernier. En revanche, les véhicules à énergie nouvelle restent une part beaucoup plus petite du marché automobile américain. Les véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques ont représenté 11 % des ventes de véhicules légers aux États-Unis au quatrième trimestre 2021, a déclaré l’Administration américaine de l’information sur l’énergie, citant des données de Wards Intelligence. Un rapport plus récent n’était pas disponible. Les véhicules légers comprennent également les camionnettes et les fourgonnettes.

Une déferlante de voitures neuves

La Chine, qui abrite le plus grand marché automobile au monde, a soutenu la croissance des véhicules à énergie nouvelle grâce à des politiques qui facilitent l’obtention de plaques d’immatriculation et subventionnent les achats. Pour les sept premiers mois de cette année, les exonérations fiscales pour les achats de véhicules à énergies nouvelles ont totalisé 40,68 milliards de yuans (5,9 milliards de dollars) – et l’équivalent de plus d’un milliard de dollars rien qu’en juillet, selon les chiffres officiels. L’administration fiscale a déclaré que les deux montants étaient supérieurs à deux fois ce qu’ils étaient il y a un an. De nombreuses entreprises chinoises se sont précipitées pour lancer de nouveaux véhicules à énergie, bien que l’on ne sache pas quel est leur risque d’accident spécifique. Les véhicules à énergie nouvelle ont tendance à être plus simples, en particulier dans leur conception, que les véhicules à combustion interne, a déclaré Cui Dongshu, secrétaire général de l’Association chinoise des voitures particulières. Les voitures électriques sont basées sur un système de plate-forme et la certification de la sécurité peut être plus rapide, a-t-il déclaré, notant l’utilisation potentielle de scénarios de test virtuels ou la possibilité de tester des pièces individuelles.

