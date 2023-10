Le déploiement par la MTA de sa flotte de nouvelles voitures de métro valant plusieurs milliards de dollars a déraillé.

L’agence a confirmé cette semaine qu’elle retirait du service six des sept wagons R211 en raison de problèmes d’équipement – ​​quelques mois seulement après le dévoilement des trains de haute technologie.

Les nouvelles voitures de métro brillantes – qui sont reliées entre elles par un passage ouvert pour faciliter les déplacements et sont dotées de portes plus larges, de caméras de sécurité et d’affichages numériques – présentaient des problèmes, notamment des boîtes de vitesses qui fuyaient, ce qui pouvait provoquer le blocage des roues d’un train et leur glissement le long des rails.

Une vidéo émissions mises en ligne l’un des nouveaux trains apparemment affectés par le problème mécanique traversait bruyamment la gare de Nostrand Avenue le 21 octobre.

“Au cours des opérations de routine des voitures de métro R211 en service, les équipes de New York City Transit ont découvert une boîte de vitesses défectueuse dans certaines voitures”, a déclaré un porte-parole de la MTA dans un e-mail.

“Comme c’est le cas chaque fois que nous identifions un problème avec un modèle de wagon de métro particulier, nous avons temporairement mis hors service les trains concernés jusqu’à ce que des tests plus approfondis soient terminés.”

Les R211 sont progressivement mis en service depuis mars, en commençant par la ligne A.

Pour éviter les interruptions de service, la MTA a déclaré qu’elle remettrait temporairement en service les trains des modèles plus anciens pendant qu’elle enquête sur la source du problème.

Les nouveaux trains sont cependant toujours sous garantie et les responsables ont exprimé leur optimisme quant à la capacité de résoudre le problème d’ici quelques semaines.

La MTA a découvert des fuites dans les boîtes de vitesses de six des sept trains R211 nouvellement déployés. Paul Martinka

Le MTA est prévu Un investissement de 6 milliards de dollars dans les nouveaux wagons fait partie de sa révision en cours de réparation et de modernisation de 55 milliards de dollars.

Au moment du dévoilement du R211, Janno Lieber, président-directeur général de la MTA, a déclaré que les nouveaux trains offriraient aux passagers « une expérience passager plus moderne ».

La commande initiale, le premier achat majeur de wagons de métro par la MTA en cinq ans, a été attribuée au fabricant Kawasaki en 2018 et comprenait 535 R211 de pointe.

Les modèles R211 ultramodernes présentent un certain nombre d’améliorations par rapport aux R179, notamment des portes plus larges, un meilleur éclairage et des caméras de sécurité. JCRICE

En octobre dernier, le conseil d’administration de la MTA a approuvé l’achat d’un lot supplémentaire de 640 voitures.

Le prix des deux premières commandes est estimé à environ 3,2 milliards de dollars.

Le constructeur canadien Bombardier, qui a construit les R179 en proie à des problèmes mécaniques, a été disqualifié des appels d’offres pour le projet R211 en raison de nombreux retards de livraison et d’une série de dysfonctionnements coûteux et dangereux.

La MTA a jusqu’à présent commandé près de 1 200 wagons à Kawasaki pour un coût d’environ 3,2 milliards de dollars. JCRICE

La disqualification de Bombardier, ainsi que les réglementations fédérales qui obligent la MTA à acheter uniquement des trains fabriqués en Amérique, ont fait de l’obtention du contrat par Kawasaki une fatalité – puisqu’ils sont les deux seuls fabricants aux États-Unis.

Mais le contrat Kawasaki a été en proie à des problèmes qui lui sont propres, avec de multiples retards entraînant l’arrivée des premières R211 avec plus d’un an de retard.