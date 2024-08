19 août — Les nouvelles voies de collecte et de distribution sur l’I-10 en direction ouest devraient ouvrir demain, le 19 août, mettant fin à certains des dangereux zigzags auxquels les automobilistes de l’East Valley se dirigeant vers Phoenix étaient confrontés sur certaines parties de l’autoroute très fréquentée.

Les voies CD entre US 60 et 40th Street peuvent nécessiter une certaine préparation pour les conducteurs et le Département des transports de l’Arizona a publié une vidéo pédagogique à l’adresse i10broadwaycurve.com/findyourlane pour aider.

Les voies CD en direction est seront ouvertes plus tard cette année, a déclaré l’ADOT.

Sans signalisation, sans piétons ni cyclistes autorisés et avec une vitesse limitée à 55 mph, les routes du CD « séparent le trafic de transit du trafic local entrant et sortant de l’I-10 par la zone Broadway Curve », indique l’ADOT sur son site Internet. « Cela réduira la nécessité pour les véhicules de zigzaguer entre les voies et contribuera à maintenir la circulation sur l’I-10. »

La route CD en direction ouest sépare les conducteurs entrant et sortant de l’I-10 entre Baseline Road et 40th Street du trafic principal de l’I-10 en direction ouest.

Les conducteurs se dirigeant vers l’ouest sur l’I-10 et sortant à l’est de l’US 60, Broadway Road, vers le nord de la SR 143 ou de la 40th Street devront emprunter la route CD en direction ouest.

Les conducteurs se dirigeant vers l’ouest sur l’I-10 et sortant vers le nord sur la SR 143, une route courante vers l’aéroport international Sky Harbor de Phoenix, trouveront une rampe réservée aux véhicules à occupation multiple les reliant à la SR 143. Les conducteurs solitaires ne pourront pas utiliser la voie réservée aux véhicules à occupation multiple pendant les heures d’ouverture, mais pourront utiliser la route CD en direction ouest pour accéder à la SR 143 en direction nord.

Les conducteurs entrent sur la route CD en direction ouest à :

—La ligne principale I-10 en direction ouest, juste au sud de Baseline Road.

—L’entrée de la route CD en direction ouest à Baseline Road.

—La ligne principale I-10 en direction ouest, juste au sud de l’US 60.

—La rampe d’accès de l’US 60 en direction ouest vers la route CD en direction ouest.

—La rampe d’accès de la SR 143 en direction sud vers la route CD en direction ouest.

Les conducteurs qui empruntent Broadway Road entrent directement sur l’I-10 en direction ouest et ne peuvent pas emprunter la route CD en direction ouest. Ces conducteurs devront également emprunter les rues locales pour se rendre à destination sur la 40e rue.

La route CD en direction ouest finira par fusionner avec le trafic de la ligne principale I-10 à l’ouest de la 40e rue.

Les voies constituent un élément majeur du projet d’amélioration de la courbe Broadway de l’I-10 depuis que l’ADOT a dévoilé les composants de ce projet massif en 2019.

Le projet de 776 millions de dollars vise à réduire les temps de trajet sur l’I-10 pendant les heures de pointe et à améliorer l’accès à l’aéroport sur un tronçon clé d’une autoroute qui voit plus de 300 000 voitures et camions chaque jour et pourrait en voir 40 000 supplémentaires d’ici un an ou deux.

Sans ce projet, une étude réalisée il y a six ans par l’Association des gouvernements de Maricopa prévoyait que des heures de pointe plus longues et des retards seraient inévitables.

MAG a étudié le corridor de 31 milles commençant à l’échangeur I-17/Loop 101 (North Stack), en passant par l’échangeur I-10/I-17 (The Split) et en descendant l’I-10 jusqu’à l’échangeur avec Loop 202 (Pecos Stack).

« Ce corridor est appelé « The Spine » », a noté MAG, « car il sert d’épine dorsale aux transports dans la région métropolitaine de Phoenix. Le corridor gère plus de 40 % de tout le trafic autoroutier quotidien de la région. »

Le projet d’amélioration de la courbe de Broadway a inclus l’élargissement de l’I-10 à six voies à usage général et deux voies réservées aux véhicules à occupation multiple (VOM) dans chaque direction entre l’US 60 et l’I-17 et une quatrième voie à usage général dans chaque direction entre Ray Road et l’US 60.

L’ADOT a noté que les panneaux suspendus « aideront les conducteurs à trouver les bonnes entrées et sorties pour atteindre leur destination ».

Les panneaux ne diront pas « routes CD ».

« Au lieu de cela, les conducteurs seront dirigés vers la bonne voie en fonction de leur destination », explique l’ADOT. « En fonction de votre emplacement d’entrée et de votre destination, les routes du CD peuvent modifier votre itinéraire sur l’I-10 entre Baseline Road et 40th Street. »