Les nouvelles unités OnePlus 8T et 9R sont livrées avec une RAM mise à niveau

Le OnePlus 8T de l’année dernière et le 9R annoncé en mars étaient initialement équipés de RAM LPDDR4X. Cependant, il s’avère maintenant que les nouvelles unités des deux smartphones sont désormais équipées d’une RAM plus rapide de type LPDRR5.





OnePlus 8T • OnePlus 9R

On ne sait pas quand OnePlus a mis à niveau les nouvelles unités des 8T et 9R avec une RAM plus rapide, et la société n’a pas encore confirmé officiellement le changement sur son site Web depuis le La page des spécifications du 8T dit toujours LPDDR4X RAM, tandis que La liste de 9R n’a aucune mention du type de RAM.







Page de spécifications de OnePlus 8T • Page de spécifications de OnePlus 9R

Lorsque vous n’êtes pas sûr de la raison de la mise à niveau, mais si vous souhaitez vérifier si votre 8T/9R dispose de RAM LPDDR5, vous pouvez installer ADB sur votre PC et exécuter la commande suivante avec votre appareil connecté : adb shell getprop ro.boot. ddr_type.

Vous pouvez également installer le Application Termux et exécutez la commande sur votre smartphone lui-même sans la partie « adb shell ».

Si la valeur renvoyée est 0, vous avez de la RAM LPDRR4X sur votre smartphone, et si c’est 1, alors votre appareil a de la RAM LPDDR5 à bord.

