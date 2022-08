Les nouvelles unités «APE» d’AMC sont un moyen convivial de lever des fonds rapidement

À certains égards, les nouvelles actions sont similaires aux avantages du pop-corn gratuit et des projections exclusives qu’Aron a déployées ces derniers mois.

Le dividende spécial semble être conforme aux efforts de marketing agressifs du PDG Adam Aron pour attirer les investisseurs particuliers qui se font appeler “Apes” et se sont ralliés à AMC au cours de la dernière année et demie.

AMC Entertainment s’est lancé dans une expérience conviviale pour les mèmes afin de donner une récompense symbolique à sa base d’investisseurs de détail tout en créant un moyen détourné de collecter plus d’argent sur toute la ligne.

Les premières unités APE ont été distribuées gratuitement, mais les documents déposés par la société indiquent qu’elle a le droit de vendre davantage d’unités à l’avenir – sans approbation supplémentaire des actionnaires. AMC a déclaré qu’elle est actuellement autorisée à émettre jusqu’à 1 milliard d’unités APE, et qu’elle a distribué un peu plus de la moitié de ce total avec le dividende.

Aron a fait savoir que la société pourrait exercer le droit de vendre le reste pour lever des fonds.

“Nous pensons que l’APES devrait laisser AMC lever des capitaux, rembourser sa dette et faire plus. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour les sceptiques”, a déclaré Aron dans un tweet.

Et AMC, qui a déclaré plus de 10 milliards de dollars de dettes et d’autres passifs à long terme à la fin du deuxième trimestre, pourrait avoir besoin de lever des fonds.

Bien qu’il y ait eu de grands succès cinématographiques cette année et que les studios signalent un recul par rapport aux sorties en streaming uniquement, le box-office américain reste bien en deçà de ses niveaux d’avant la pandémie. Rival Cineworld, propriétaire de la chaîne Regal Cinemas, a déclaré lundi qu’il envisageait de déposer le bilan.

AMC lever des fonds supplémentaires par le biais des unités APE ne serait pas une surprise à Wall Street.

“La création de l’unité APE fournit à AMC une voie pour lever des capitaux supplémentaires sur le marché des actions. … Nous soupçonnons qu’AMC profitera du cours actuel de son action pour réduire son solde d’endettement”, a déclaré l’analyste de Citi Jason Bazinet, qui a un note de vente sur le titre, a déclaré dans une note aux clients le 15 août.

Bien que l’impact net pour AMC des unités APE ne soit pas clair pendant un certain temps, il y a des détails que les investisseurs dans les unités APE et les actions ordinaires devraient connaître maintenant. Voici un aperçu du fonctionnement du processus de dividende et de ce que les actionnaires doivent savoir.