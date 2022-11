Les nouvelles technologies rendent les véhicules électriques moins fiables

Krisztian Bocsi | Photos créatives de Bloomberg | Getty Images

Les véhicules électriques sont parmi les voitures et les camions les moins fiables de l’industrie automobile aujourd’hui, selon le classement de Consumer Reports publié mardi. Par rapport aux voitures et camions hybrides et à essence, les véhicules électriques entièrement alimentés par des batteries étaient le segment le moins performant, à part les camionnettes pleine grandeur traditionnelles, selon Consumer Reports. Des problèmes de fiabilité avec les véhicules électriques étaient attendus, car la plupart des constructeurs automobiles, à l’exception du premier leader des véhicules électriques Tesla, ont lancé des modèles entièrement électriques ces dernières années, a déclaré Jake Fisher, directeur principal des tests automobiles chez Consumer Reports. Il a déclaré que les entreprises n’avaient pas eu le temps de résoudre les problèmes qui affectaient la fiabilité. Étant donné que les acheteurs de voitures électriques ont tendance à être les premiers à adopter la technologie, les constructeurs automobiles proposent également aux modèles une foule d’autres fonctionnalités qui pourraient également entraîner des problèmes. “Les constructeurs automobiles utilisent les véhicules électriques comme banc d’essai technologique pour toute nouvelle technologie qu’ils veulent essayer”, a déclaré Fisher à CNBC. “En ayant toute cette nouvelle technologie, il y a beaucoup de problèmes potentiels avec eux.” Consumer Reports a interrogé les propriétaires de plus de 300 000 véhicules des années modèles 2000 à 2022 et a utilisé ces données pour faire des prédictions sur la fiabilité des véhicules de l’année modèle 2023. Les modèles électriques constituaient une plus grande part du classement que jamais auparavant. Les incitations étatiques et fédérales et les nouvelles réglementations environnementales ont encouragé une plus grande adoption de voitures entièrement électriques aux États-Unis et à l’extérieur, en grande partie pour tenter de réduire la pollution atmosphérique due aux transports. Selon l’Agence américaine de protection de l’environnement, la recharge d’un véhicule hybride ou entièrement électrique peut polluer la centrale électrique, mais les émissions totales liées à la conduite des voitures sont inférieures à celles des voitures à essence. Les véhicules électriques peuvent également devenir “plus verts” au fil du temps à mesure que l’énergie fournie par des ressources propres ou renouvelables comme le nucléaire, le solaire et l’éolien augmente.

Les hybrides fonctionnent bien

Le rapport couvre 24 marques automobiles avec une histoire établie. Sur les 275 modèles du rapport, seuls 11 modèles de sept marques étaient des véhicules entièrement électriques. Les propriétaires de plus de 2 000 véhicules Tesla ont été interrogés. En tête de liste des véhicules électriques se trouvait la Kia EV6, qui était considérablement au-dessus de la moyenne. Au bas du classement de fiabilité des VE se trouvait le Hyundai Kona électrique. Les véhicules entièrement électriques, dont beaucoup ont été lancés pour la première fois ces dernières années, constituaient cette année un segment plus important de la liste que jamais auparavant, mais ne représentent toujours qu’un petit segment du marché.

Contrairement aux véhicules tout électriques, les voitures et camions hybrides étaient parmi les plus fiables de l’étude. C’est en grande partie parce que de nombreux hybrides, comme la Toyota Prius, sont sur le marché depuis des années, de sorte que les constructeurs automobiles ont pu résoudre les problèmes. “Lorsque vous installez une nouvelle technologie, que vous essayez de nouvelles choses et que vous vous écartez de ce qui est une technologie éprouvée, vous allez avoir plus de problèmes”, a déclaré Fisher. Toyota, Lexus, BMW, Mazda et Honda figuraient en tête de la liste de fiabilité de cette année pour les marques, toutes se classant au-dessus de la fiabilité moyenne. Sept des 10 marques les plus fiables provenaient de constructeurs automobiles japonais et coréens. Lincoln est la seule marque nationale dans le top 10 des classements de cette année. Les classements des véhicules individuels par Consumer Reports n’étaient pas immédiatement disponibles.

Tesla

En tant que marque globale, Tesla a gagné quatre places dans le classement de fiabilité par rapport à l’année dernière, mais est restée inférieure à la moyenne. Parmi les autres marques dont la fiabilité était inférieure à la moyenne, citons Chevrolet, GMC, Volkswagen, Jeep et Mercedes-Benz. Fisher a déclaré que Tesla se démarque en ce qui concerne les groupes motopropulseurs électriques par rapport aux constructeurs automobiles traditionnels. Cependant, les propriétaires de Tesla continuent de signaler des problèmes avec le matériel de carrosserie, la peinture et les garnitures de leurs véhicules sur tous les modèles, selon Steve Elek, responsable du programme d’analyse des données automobiles chez Consumer Reports.

