Les nouvelles technologies peuvent-elles faire de la dialyse à domicile une option plus réaliste ?

Il ne lui restait plus que quelques séances pour se former à l’utilisation du Système d’hémodialyse Tablo un produit de dialyse à domicile fabriqué par Début médical , basé à San José. Quand il eut fini, il espérait le brancher chez lui dans la vallée de Moreno.

Paul Hall pensait à sa piscine. Dans son esprit, il était loin de la clinique indescriptible d’Orange, en Californie, où il était assis tranquillement, son sang circulant dans une machine d’hémodialyse, la débarrassant des toxines. Bientôt, il verrait ses trois petits-enfants barboter tout en faisant son traitement. Ou regarder la télé. Et il ferait tout cela à n’importe quelle heure.

Le crédit… Mark Abramson pour le New York Times

Une greffe ne serait pas la première de M. Hall ; celui de son fils aîné il y a environ deux décennies est en train d’échouer. Sans reins fonctionnels, des déchets liquides et toxiques supplémentaires peuvent s’accumuler et empoisonner le corps. Chaque année, environ un patient sur six qui suit une dialyse d’entretien décède, selon l’USRDS. D’autres renoncent au traitement, probablement en raison d’autres conditions limitant la vie, comme un cancer avancé ou une insuffisance cardiaque.

“Les résultats des patients sont certainement meilleurs, mais ils sont encore inacceptables”, a déclaré le Dr Joseph Vassalotti, médecin-chef de la National Kidney Foundation.