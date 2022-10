Les nouvelles tablettes iPad Pro d’Apple devraient arriver dans les prochains jours

Pomme devrait annoncer un nouvel iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces dans les prochains jours, selon Bloomberg.

Cela donne à Apple une chance d’obtenir encore plus de nouveaux produits dans les rayons des magasins avant la saison des expéditions des fêtes, après les lancements automnaux de son nouvel iPhone 14, Apple Watches et AirPods Pro. Le trimestre de décembre est généralement le plus important d’Apple. Et cela pourrait aider l’entreprise à augmenter ses ventes d’iPad, qui ont chuté de 14 % au cours du dernier trimestre de vacances d’Apple et de 2 % au cours du dernier trimestre.

Le nouvel iPad comportera la puce M2, qui est la puce la plus récente de l’ordinateur portable MacBook Air actuel, selon le rapport. La mise à niveau est la première de l’iPad Pro d’Apple en un an et demi et elle devrait offrir une augmentation de vitesse de 20 %, selon le rapport. Mais les tablettes n’offriront peut-être pas beaucoup d’autres nouvelles fonctionnalités et sembleront identiques aux modèles actuels.

Bloomberg a déclaré qu’Apple travaille également sur une nouvelle tablette d’entrée de gamme avec un port USB-C, qui peut fournir une charge plus rapide et des transferts de données plus rapides, mais on ne sait pas quand cela sera lancé.