Les nouvelles tablettes Android de Lenovo sont conçues pour la consommation de contenu

Lenovo se concentre principalement sur les tablettes économiques, mais la société a profité de sa conférence de presse IFA 2022 pour dévoiler deux nouvelles ardoises premium.

Les nouvelles Tab P11 et P11 Pro visent à offrir la meilleure expérience multimédia possible, bien que ce dernier puisse également être un bon candidat pour la productivité.

Les deux appareils ont des écrans 120 Hz, des haut-parleurs quadruples et exécutent une version d’Android 12, mais c’est à peu près là que s’arrêtent les similitudes. La Tab P11 Pro coûte 150 $/200 € de plus que sa sœur habituelle, et cela se reflète dans tout l’appareil.

La puissance de traitement est sans doute là où cela est le plus apparent. Dans le Pro, vous trouverez un MediaTek Kompanio 1300T, le chipset 5G phare de la société pour les tablettes, ainsi que 4, 6 ou 8 Go de RAM. En comparaison, le modèle standard est équipé du Helio G99 de milieu de gamme et d’un maximum de 6 Go de RAM. Lenovo vend une couverture de clavier en option pour les deux, mais cela n’a vraiment de sens que sur le Pro.

C’est formidable de voir 120 Hz sur un appareil qui ne coûte que 249,99 $ / 299 €, mais la Tab P11 standard l’ajoute à un panneau LCD de 11,5 pouces à 2000 x 1200. C’est très détaillé pour la plupart des gens, mais un recul notable par rapport au 11,2 pouces , Panneau OLED 2560 x 1536 sur la Tab P11 Pro.

Combiné avec des haut-parleurs quadruples (réglés par JBL sur le Pro), il est clair que ces appareils seront des choix solides pour regarder des vidéos et jouer à des jeux. Lenovo cite le fait de regarder une émission ou un film et d’écouter un podcast ou de la musique comme des situations où les ardoises Tab P11 fonctionnent bien.

Dominic Preston / Fonderie

Malgré un écran plus grand, vous devrez vous contenter d’une batterie légèrement plus petite sur le modèle standard 7700mAh contre 8200mAh sur le Pro. Cependant, cela peut être compensé par la luminosité annoncée inférieure de 400 nits (par opposition à 600) – Lenovo ne dit pas combien de temps durera l’un ou l’autre.

La charge se fait via USB-C, mais il n’y a pas d’autres ports sur le Pro. Cependant, la prise casque 3,5 mm est conservée sur le modèle standard.

Fait intéressant, l’onglet standard P11 exécute Android 12L prêt à l’emploi. Il s’agit d’une version du système d’exploitation de Google spécialement conçue pour les appareils plus grands, mais le P11 Pro exécute Android 12. Les deux ont quelques applications Lenovo préinstallées, y compris deux services de prise de notes et un outil de partage de contenu entre appareils.

La société s’est également engagée à effectuer deux mises à niveau majeures du système d’exploitation, confirmant que les Tab P11 et P11 Pro recevront Android 14 une fois qu’il sera disponible, probablement en 2023. Cependant, on ne sait pas quand Android 13 arrivera.

Comme mentionné précédemment, il existe une différence de prix significative entre les deux tablettes. La Tab P11 commencera à 249,99 $/299 € lors de sa mise en vente en novembre, mais vous paierez au moins 399,99 $/499 € pour la Tab P11 Pro une fois qu’elle sera publiée plus tard ce mois-ci.

Les deux semblent être en lice pour notre meilleur tableau des tablettes Android, bien que leur inclusion dans notre tableau global des tablettes dépendra probablement de l’expérience logicielle.