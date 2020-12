Les ministres, notamment M. Hancock, doivent l’espérer. L’approbation du public pour la façon dont ils ont géré la crise a régulièrement diminué depuis le printemps, prenant un coup particulier après mai, lorsque les révélations sur le comportement de Dominic Cummings en ont enragé beaucoup. Cela a également eu un effet politique plus large: l’avance du Parti conservateur sur le Parti travailliste a diminué d’environ 9 points de pourcentage et la confiance dans la gestion de la pandémie par le gouvernement s’est effondrée. L ‘«effet Dominic Cummings» a eu un effet prononcé et durable.

Depuis lors, une succession de verrouillages, de systèmes de hiérarchisation, le fiasco des examens, les échecs de test, les messages confus, un nombre de morts en augmentation progressive et la deuxième vague Covid a vu les notes du gouvernement chuter encore davantage. Le dernier sondage, effectué par King’s College London et Ipsos Mori, suggère que les deux tiers des gens pensent que le gouvernement n’a pas réussi à se préparer correctement à la deuxième vague, et pour la première fois, plus de la moitié de la population se méfie de la réponse du gouvernement à la pandémie, malgré la haut profil d’experts appréciés et respectés tels que Jonathan Van-Tam, le médecin-chef adjoint de l’Angleterre. Le public peut avoir retrouvé une partie de sa confiance dans les experts pendant cette crise. Une majorité de pays pense que la performance du gouvernement a été une humiliation nationale. En Ecosse, l’attitude du public envers Boris Johnson est particulièrement dure, et il a sous-performé Nicola Sturgeon, avant même d’avoir décrié la dévolution comme un «désastre».