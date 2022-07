Les nouvelles sur la maternité de substitution de Khloe Kardashian et Tristan Thompson bouleversent Twitter

Une autre source a ajouté : “Khloe et Tristan ne sont pas de retour ensemble et ne se sont pas parlé depuis décembre en dehors des questions de coparentalité. Le bébé a été conçu par mère porteuse avant qu’il ne soit révélé à Khloe et au public que Tristan allait avoir un bébé avec quelqu’un d’autre en décembre.

Après des années de manigances répétées (et encore et encore), Khloé et Tristan ont officiellement mis fin à leur relation amoureuse en janvier après qu’il a été révélé que le joueur de la NBA avait engendré un autre enfant avec Maralee Nichols.

Au moment de la conception de l’enfant, il était toujours en couple avec Khloé qui lui a organisé une fête de 30 ans avant de tricher avec Nichols le même soir.

Quelle a été votre réaction à la nouvelle pas très choquante ? Dites-nous ci-dessous et observez les réactions les plus drôles, les plus folles et les plus mesquines sur le dos.