Les nouvelles subventions chinoises pour les véhicules électriques pourraient ne pas suffire à soutenir le ralentissement de la croissance

Cependant, les allégements fiscaux ne résolvent pas la raison fondamentale pour laquelle les gens en Chine n’ont pas acheté plus de voitures électriques : les problèmes de kilométrage.

La disposition des zones résidentielles chinoises signifie qu’il n’y a pas beaucoup de places de stationnement privées et qu’il y a une limite au nombre de chargeurs que les communautés peuvent installer, a-t-il souligné.

Charger la batterie de la voiture est toujours « relativement gênant », a déclaré Craig Zeng, directeur financier du site d’information et d’achat en ligne sur les voitures Autohome. C’est selon une traduction CNBC de ses remarques en mandarin.

Dans un tel environnement, « après que de nombreuses personnes achètent une voiture, le problème de la recharge deviendra progressivement plus apparent », a déclaré Zeng, notant que le problème affectera les futures décisions des gens concernant l’achat d’une voiture électrique.

La plupart des gens vivent dans des complexes d’appartements dans les villes chinoises, avec des parkings souterrains ou sur des terrains entourant les immeubles. Dans la capitale de Pékin, avoir une place de stationnement désignée – sans chargeur de batterie – peut coûter près de 100 $ par mois ou plus en plus du loyer de l’appartement.

« La croissance des ventes de véhicules électriques ne peut être soutenue que si la demande de recharge est satisfaite par une infrastructure accessible et abordable, soit par une recharge privée à domicile ou au travail, soit par des bornes de recharge accessibles au public », indique le rapport de l’AIE.

La charge rapide permet aux conducteurs de recharger les batteries de voiture en moins d’une heure, mais cela prend encore beaucoup plus de temps que de remplir un réservoir d’essence.

Plus de 70% du total des bornes de recharge rapides publiques sont situées dans seulement 10 provinces, a déclaré l’Agence internationale de l’énergie dans son Rapport sur les perspectives des véhicules électriques 2023 . Cela ne représente qu’environ un tiers du pays.

Les responsables ont souligné que le pays avait rapidement étendu son infrastructure de recharge au cours des sept dernières années et que dans les zones urbaines centrales, les bornes de recharge offraient la même couverture que les stations-service.

Lors d’un point de presse mercredi, les responsables chinois ont noté les problèmes de recharge et ont appelé à une installation plus rapide des infrastructures de recharge dans les parkings résidentiels, en particulier dans les nouveaux développements. C’est selon une transcription officielle de leurs remarques.

La stimulation de la demande de voitures électriques est également confrontée à des défis liés à la faiblesse des dépenses de consommation.

Les ventes au détail en Chine ont augmenté plus lentement que prévu en mai par rapport à il y a un an.

Les ventes d’automobiles, l’une des principales composantes des ventes au détail en valeur, ont maintenu une croissance constante d’une année sur l’autre, mais ont chuté de 8 % par rapport au mois précédent. De nombreuses marques ont également réduit leurs prix cette année pour stimuler les ventes.

Les récentes réunions de l’organe exécutif suprême, le Conseil d’État, ont noté les défis économiques et appelé à un soutien supplémentaire, en particulier pour les véhicules à énergies nouvelles. Mais les annonces et les baisses de taux d’intérêt n’ont pas répondu aux attentes du marché pour une relance plus large.

« Bien que Pékin puisse encore introduire certaines mesures politiques pour stabiliser la croissance dans les mois à venir, la réunion décevante du Conseil d’État suggère que des mesures de stimulation de l’économie pourraient être introduites de manière progressive, car la prise de décision est désormais hautement centralisée et met l’accent sur » la sécurité, « », ont déclaré lundi les analystes de Nomura dans un rapport.