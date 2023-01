Les nouvelles spécifications du Huawei P60 Pro divulguées suggèrent un chipset Snapdragon 8 Gen 2

La série Huawei P60 devrait arriver en mars, et plus tôt ce mois-ci, nous avons appris la première fiche technique du smartphone Pro. Aujourd’hui, un autre fuiteur de Chine s’est empilé, et selon eux, le Huawei P60 Pro sera livré avec le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2, encore une fois limité à LTE.

Il a corroboré l’écran OLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution de 1440p et les taux de charge sans fil 100 W filaire/50 W de la rumeur précédente. De plus, nous avons appris que la capacité de la batterie sera de 5 000 mAh.

L’appareil photo principal 50MP aura un capteur Sony IMX888, tandis que l’unité ultra large 50MP sera livrée avec Sony IMX858. Le tireur téléobjectif 64MP aura un imageur OmniVision OV64B – rien de tout cela n’est une nouvelle information de la rumeur, mais il est bon d’avoir une certaine confirmation.

Les autres spécifications incluent un indice IP68 et HarmonyOS 3.0, mais la grande question est de savoir quand le téléphone sera lancé dans le monde et combien cela coûtera.

