Les rapports de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud sur de nouvelles souches de coronavirus qui semblent se propager plus facilement sèment l’alarme, mais les experts en virus disent qu’il n’est pas clair si c’est le cas ou si elles posent un problème pour les vaccins ou provoquent une maladie plus grave.

Les virus évoluent naturellement à mesure qu’ils se déplacent dans la population, certains plus que d’autres. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d’un nouveau vaccin contre la grippe chaque année.

De nouvelles variantes, ou souches, du virus responsable du COVID-19 ont été observées presque depuis sa première détection en Chine il y a près d’un an.

Samedi, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé de nouvelles restrictions en raison de la nouvelle souche, et plusieurs pays de l’Union européenne ont interdit ou limité certains vols en provenance du Royaume-Uni pour tenter de limiter toute propagation.

Voici ce que l’on sait de la situation.

QU’EST-CE QUI CONCERNE LA SOUCHE RECENTE TROUVÉE EN ANGLETERRE?

Des experts de la santé au Royaume-Uni et aux États-Unis ont déclaré que la souche semble infecter plus facilement que d’autres, mais il n’y a aucune preuve, mais elle est plus mortelle.

Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique, a déclaré que la souche «évolue rapidement et devient la variante dominante», causant plus de 60% des infections à Londres en décembre.

La souche est également préoccupante car elle a tellement de mutations – près de deux douzaines – et certaines sont sur la protéine hérissée que le virus utilise pour se fixer et infecter les cellules. Ce pic est l’objectif des vaccins actuels.

«Je suis inquiet à ce sujet, c’est sûr», mais il est trop tôt pour savoir à quel point cela sera important, a déclaré le Dr Ravi Gupta, qui étudie les virus à l’Université de Cambridge en Angleterre. Lui et d’autres chercheurs ont publié un rapport à ce sujet sur un site Web que les scientifiques utilisent pour partager rapidement les développements, mais l’article n’a pas été officiellement révisé ou publié dans une revue.

COMMENT SE PRODUISENT CES NOUVELLES SOUCHES?

Les virus acquièrent souvent de petits changements d’une lettre ou deux dans leur alphabet génétique juste par l’évolution normale. Une souche légèrement modifiée peut devenir la plus courante dans un pays ou une région simplement parce que c’est la souche qui s’y est installée pour la première fois ou parce que des événements de «super épandage» l’ont aidée à s’enraciner.

L’histoire continue

Un plus grand souci est lorsqu’un virus mute en modifiant les protéines à sa surface pour l’aider à échapper aux médicaments ou au système immunitaire.

«Des preuves émergentes» suggèrent que cela pourrait commencer à se produire avec le nouveau coronavirus, a écrit sur Twitter Trevor Bedford, biologiste et expert en génétique au Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. «Nous avons maintenant vu l’émergence et la propagation de plusieurs variantes» qui le suggèrent, et certaines montrent une résistance aux traitements par anticorps, a-t-il noté.

QUELLES AUTRES SOUCHES SONT ÉMERGÉES?

En avril, des chercheurs suédois ont découvert un virus avec deux changements génétiques qui semblaient le rendre environ deux fois plus infectieux, a déclaré Gupta. Environ 6000 cas dans le monde ont été signalés, principalement au Danemark et en Angleterre, a-t-il déclaré.

Plusieurs variantes de cette souche sont maintenant apparues. Certains ont été signalés chez des personnes qui les ont obtenus de fermes de visons au Danemark. Une nouvelle souche sud-africaine a les deux changements vus auparavant, plus quelques autres.

Celui du Royaume-Uni a les deux changements et plus, dont huit à la protéine de pointe, a déclaré Gupta. C’est ce qu’on appelle une «variante sous enquête» car son importance n’est pas encore connue.

La souche a été identifiée dans le sud-est de l’Angleterre en septembre et circule dans la région depuis lors, a déclaré dimanche un responsable de l’Organisation mondiale de la santé à la BBC.

LES GENS QUI ONT EU LE COVID-19 D’UNE ANCIENNE SOUCHE SERONT-ILS CAPABLES D’OBTENIR LA NOUVELLE? VA-T-IL DÉTERMINER LES VACCINS?

Probablement pas, a déclaré dimanche l’ancien commissaire américain à l’alimentation et aux drogues Scott Gottlieb sur «Face the Nation» de CBS.

«Peu probable», approuva Gupta.

Le candidat au chirurgien général du président élu Joe Biden, Vivek Murthy, a déclaré dimanche sur « Meet the Press » de NBC qu’il n’y avait « aucune raison de croire que les vaccins qui ont été développés ne seront pas également efficaces contre ce virus. »

Les vaccins produisent des réponses de grande envergure du système immunitaire au-delà de celles à la protéine de pointe, ont noté plusieurs experts.

La possibilité que de nouvelles souches soient résistantes aux vaccins existants est faible, mais pas «inexistante», a déclaré dimanche le Dr Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef pour l’effort de distribution de vaccins du gouvernement américain, sur «L’état de l’Union» de CNN.

«Jusqu’à présent, je ne pense pas qu’il y ait eu une seule variante qui serait résistante», a-t-il déclaré. «Cette variante particulière au Royaume-Uni, je pense, est très peu susceptible d’avoir échappé à l’immunité vaccinale.»

Bedford était d’accord.

«Je ne suis pas inquiet» parce que beaucoup de changements dans le code génétique seraient probablement nécessaires pour saper un vaccin, pas seulement une ou deux mutations, a écrit Bedford sur Twitter. Mais les vaccins devront peut-être être affinés au fil du temps à mesure que les changements s’accumulent, et les changements devraient être plus étroitement surveillés, a-t-il écrit.

Murthy a déclaré que la nouvelle variété ne modifiait pas les conseils de santé publique visant à porter des masques, à se laver les mains et à maintenir une distance sociale.

___

Les rédacteurs d’Associated Press John Hanna à Topeka, Kansas, et Sylvia Hui à Londres ont contribué au reportage.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.