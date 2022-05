Les nouvelles sont-elles trop effrayantes pour les enfants ?

Modélisez les bonnes habitudes de consommation des nouvelles.

Les nouvelles sont comme la nourriture, comme l’a souligné Alvarez, et vous enseignez à votre enfant de bonnes habitudes alimentaires en partie en modélisant ces habitudes. Si vous regardez les nouvelles sur votre téléphone pendant que les enfants déjeunent, racontez-leur votre expérience. Pas mot pour mot, bien sûr, mais expliquez que vous lisez les nouvelles, et que les nouvelles vous aident à comprendre ce qui se passe dans le monde. Comme l’a noté le Dr Jenny Radesky, MD, professeur adjoint de pédiatrie à l’Université du Michigan et auteur principal de la déclaration de politique de l’American Academy of Pediatrics, vous pouvez encourager l’engagement des enfants en mentionnant des sujets importants pour eux, qu’il s’agisse d’un nouveau découverte dans l’espace ou tout simplement la nouvelle bande-annonce “Frozen 2”.

“Je recommanderais aux parents de trouver du temps pour lire sans distractions, assis sur une chaise ou un canapé, et de se concentrer vraiment dessus”, a déclaré le Dr Radesky. «Nous voulons que les enfants traitent les informations importantes de cette façon – pas en multitâche, pas seulement en répondant au titre le plus excitant, pas en tweetant avec colère à propos d’un article qu’ils ont à moitié lu. Nous devons montrer à nos enfants que les nouvelles ne sont pas seulement divertissantes et captivantes, mais qu’elles sont une ressource pour faire de nous de meilleurs joueurs d’équipe dans nos quartiers et dans notre monde, surtout lorsque nous pouvons vraiment digérer ce qui se passe et penser à des solutions. .”

Et rappelez-vous qu’en 2020, les nouvelles pourraient ne pas avoir d’interrupteur, mais vous devez toujours vous débrancher. “Nous devons nous rappeler en tant que parents d’être ancrés afin d’être les meilleurs parents que nous puissions être”, a déclaré Alvarez. « Si vous êtes constamment bombardé d’actualités, passant d’une plateforme de médias sociaux à une autre, vous serez submergé. C’est sous notre contrôle de dire : ‘J’en ai assez aujourd’hui. J’ai besoin de profiter de mes enfants.

Rappelez-vous : Les enfants peuvent se nourrir de votre énergie.

C’est délicat. Même nos plus jeunes enfants peuvent sentir quand quelque chose nous dérange, que ce soit quelque chose qui s’est passé au travail ou le dernier titre. “Les enfants regardent”, a déclaré le Dr Eugene V. Beresin, MD, directeur exécutif du Clay Center for Young Healthy Minds au Massachusetts General Hospital. “Depuis qu’ils sont bébés, ils regardent vos expressions faciales. En tant que tout-petits, en regardant comment vous réagissez, votre ton de voix. Mon chien ne monte pas sur le canapé quand je regarde les informations ou le sport, car je crie devant la télé. Il sait. Un enfant de 5 ans non plus.

Si vous recevez une alerte inquiétante pendant la récréation et que cela affecte évidemment votre humeur, expliquez la situation dans les termes les plus simples et, encore une fois, rassurez les enfants sur le fait qu’ils sont en sécurité. “Mes enfants diraient : ‘Qu’est-ce qui s’est passé ? Que s’est-il passé? », A déclaré Murphy. « Je dirais : ‘Quelqu’un a été blessé. Ce n’est personne que nous connaissons.’ » Expliquer la source de votre stress rassure également vos enfants que le problème n’est pas eux.

Quand ils sont prêts : Enquêtez sur les médias adaptés aux enfants.

Bien que vos enfants soient encore trop jeunes pour, par exemple, le journal quotidien ou les nouvelles du soir, ils pourraient être prêts pour des plongées plus approfondies dans des sujets d’actualité. Le Dr Radesky recommande les podcasts. “Il pourrait s’agir de la traite des esclaves ou de l’expérience des immigrés”, a-t-elle déclaré. “Cela pourrait être dit du point de vue de l’enfant, ou vous pouvez creuser du point de vue d’un enfant.” Le ton des podcasts est également différent de celui des actualités – plus calme, moins urgent, plus curieux.

Common Sense propose une liste utile de médias adaptés aux enfants, classés par tranche d’âge. (Alvarez recommande particulièrement Newsela, un site Web et une application gratuits et bilingues qui proposent différentes lectures d’actualités pour différents niveaux scolaires.) Il s’agit notamment de publications imprimées, de points de vente en ligne et d’applications mobiles (ainsi que The Learning Network du Times). Les publications adjacentes à l’actualité comme Sports Illustrated for Kids peuvent donner aux enfants l’habitude de lire sur l’actualité. (Bonus : les enfants adorent recevoir du courrier.)