Les nouvelles sculptures de l’artiste argentine Ana María Hernando sont exposées au Madison Square Park

Une raison de moins d’être morose cet hiver : l’exposition gratuite et vibrante Ana María Hernando au Madison Square Park, qui présente des cascades géantes et des sculptures en forme de nuages ​​qui vous donneront l’impression d’être sur une île tropicale quelque part dans le Studio Ghibli. univers.

“To Let the Sky Know/Dejar que el cielo sepa” est difficile à manquer : réparti sur trois pelouses du Madison Square Park et planant au-dessus de la neige, le but du projet public de Hernando est de favoriser des sentiments d’espoir, de croissance et de fluidité. – admettreEn bref, trois choses qui semblent assez difficiles à trouver pendant nos hivers glacials. Il est visible jusqu’au 17 mars 2024.

RECOMMANDÉ : Le meilleur art en plein air à New York cet hiver

Hernando, qui vit aujourd’hui à Denver, a grandi dans l’usine textile de ses parents à Buenos Aires. Le filet en tissu de petite épaisseur qu’elle utilise dans ses sculptures est une ode à son passé et un clin d’œil à l’utilisation des textiles par les femmes de toute l’Amérique latine. Le tulle fait également référence à la manière dont les femmes sont censées couvrir leur corps, d’autant plus que ce tissu est souvent utilisé. en voiles de mariée, jupons et tutus. À travers ses créations colorées, Hernando renverse l’idée selon laquelle le féminin doit aussi être sage.

Photographie : Par Hunter Canning / Avec l’aimable autorisation de Madison Square Park Conservancy | Ana Marí a Hernando, Pour que le ciel sache/Dejar que el cielo sepa ( 2024 )

“J’ai grandi entouré de textiles, lorsque mes grand-mères et ma mère se réunissaient l’après-midi pour coudre et crocheter”, explique Hernando. “En raison de l’impact des femmes de ma famille et de la reconnaissance, en travaillant à l’usine, du fait qu’ensemble nous pouvons créer quelque chose de meilleur, je suis attirée et j’admire les cercles de femmes qui se sont rassemblées au fil des siècles pour collaborer et travailler ensemble.”

Lorsque le vent souffle sur Madison Square Park, le tulle lilas et jaune bouge avec lui. L’éclat des couleurs, explique Hernando, “fera savoir au ciel que notre désir d’oiseaux, de fleurs et les uns des autres est toujours en nous, et que ce désir nous rend plus forts.

Photographie : Par Rashmi Gill / Avec l’aimable autorisation de Madison Square Park Conservancy | Ana María Hernando installe To Let the Sky Know/Dejar que el cielo sepa au Madison Square Park

Parallèlement à l’exposition, le Madison Square Park Conservancy organisera également diverses visites, ainsi qu’un atelier de broderie le 7 février. Vous pourrez en savoir plus sur leur programmation. ici.

C’est le 20e anniversaire du programme d’art public du Conservatoire, donc de nombreuses autres œuvres d’art d’autres artistes seront exposées, notamment Rose B. Simpson, María Magdalena Campos-Pons et Nicole Eisenman.