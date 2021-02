Les nouvelles sanctions de l’UE contre la Russie «  sont une occasion manquée de réparer les relations  »

Vladimir Chizhov, ambassadeur de longue date de la Russie auprès de l’Union européenne, pense que la décision du bloc d’imposer de nouvelles sanctions à la Russie est une occasion manquée de fixer les relations entre les deux voisins.

Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’UE ont convenu lundi de punir quatre responsables russes soupçonnés d’être impliqués dans l’emprisonnement du critique du Kremlin Alexei Navalny.

« De notre point de vue, c’est une autre chance de rectifier nos relations manquées. Et c’est une autre étape de la relation qui glisse sur une pente descendante », a déclaré Chizhov dans son premier entretien avec les médias internationaux depuis que la décision a été prise.

L’ambassadeur estime que les ministres de l’UE ont tracé une « ligne mince » avec la nouvelle série de sanctions, qu’il considère comme une réaction à ce qu’il appelle « cette vague d’émotions au sein de l’opinion publique libérale, qui comprend, malheureusement, de nombreux membres du Parlement européen » .

Chizhov pense que les mesures punitives ont été prises « pour ne pas gâcher la relation amoureuse florissante avec la nouvelle administration américaine ».

Mais, poursuit-il, le paquet a évité des dommages économiques substantiels car il ne visait pas le gazoduc Nord Stream 2, un projet d’infrastructure qui divise sans réserve soutenu par l’Allemagne mais auquel de nombreux autres pays de l’UE s’opposent.

« Une telle décision est mauvaise », ajoute-t-il. << Sur le plan juridique, du point de vue du droit international, les sanctions sont [sic] un outil qui est entre les mains du Conseil de sécurité de l'ONU et seulement cela. Tout ce qui va au-delà peut être qualifié de mesures restrictives unilatérales, [which are] illégitime par définition. "

‘Partenaire peu fiable’

S’adressant à Euronews dans son bureau à Bruxelles, l’ambassadeur a tenté d’expliquer les propos controversés du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de la visite de Josep Borrell, le diplomate en chef de l’UE.

Vers la fin de leur conférence de presse conjointe, Lavrov a qualifié l’UE de « partenaire peu fiable » tandis que Borrell se taisait à ses côtés.

Chizhov dit qu’après la crise ukrainienne de 2014, lorsque la Russie a annexé illégalement la Crimée (une décision qu’il préfère appeler une « expression de libre volonté politique »), l’UE a choisi de geler de nombreuses structures stratégiques en place entre les deux parties. A l’inverse, l’ambassadeur affirme que la Russie « n’a jamais fermé aucune porte ».

« Lorsque vous avez un partenaire qui, pour des raisons qui sont incompréhensibles, sans aucune preuve appropriée, prend des décisions d’introduire des mesures restrictives unilatérales ou de faire des déclarations qui ne sont guère positives à votre égard, bien sûr, vous le traitez comme un partenaire peu fiable. »

Malgré ses faibles attentes et sa rhétorique critique, Chizhov s’est abstenu de brûler les ponts.

« J’ai vu des hauts et des bas dans nos relations avec l’Union européenne. Maintenant, de toute évidence, nous sommes [a] position basse, mais, vous savez, il y a un dicton russe quand vous touchez le sol, il y a toujours quelqu’un qui frappe d’en bas. Donc je n’appellerais pas ça, la fin de la relation. «

La Russie dans un monde multipolaire

Chizhov est un expert chevronné des relations UE-Russie: le diplomate est à la tête de la mission permanente de la Fédération de Russie auprès de l’UE depuis 2005.

Selon lui, les sociétés modernes vivent dans un «monde multipolaire» où la Russie peut trouver sa propre voix et ses alliés.

« [Russia] ne développe pas nos relations ou notre coopération avec qui que ce soit au détriment des autres. Nous sommes ouverts à la coopération avec le reste du monde, que ce soit l’Union européenne, que ce soit les États-Unis, que ce soit nos pays plus à l’est ou plus au sud.

« Mais bien sûr, ce faisant, nous devons garder à l’esprit comment tous ces pays et régions traitent la Russie et s’ils sont prêts à prendre en considération les intérêts nationaux légitimes de la Russie. »

Contrairement à la situation en Europe, la Russie entretient de bien meilleures relations avec son autre grand voisin, la Chine, dit l’ambassadeur, tout en soulignant que le partenariat « ne constitue pas une menace pour l’Occident ».

«Nos relations avec la Russie et la Chine ont également connu des hauts et des bas, y compris au cours de ma propre vie. Mais aujourd’hui, je peux dire que l’état de [the] Les relations russo-chinoises sont les meilleures qui se soient produites depuis des décennies. «

« Et rien de ce qui est dit ni à Moscou ni à Pékin, sur les questions mondiales, sur les relations internationales, ne peut être traité comme allant contre l’Europe ou contre d’autres pays ».

Interrogé sur la question de savoir si les deux pays sont sur la même longueur d’onde en matière de droits de l’homme, le diplomate russe reconnaît que la question est en effet guidée par des principes universels partagés, tels qu’exprimés dans la déclaration de l’ONU de 1948. Cependant, il s’oppose à la manière dont l’UE et d’autres pays aux vues similaires abordent le sujet sur la scène mondiale.

« Le problème est que certains pays, et malheureusement l’Union européenne, sont dans cette catégorie; ils remplacent la notion de droit international par un certain ordre mondial fondé sur des règles, qui est une définition très vague », a soutenu Chizhov.

« Qui écrit les règles? Et qui les approuve? Et pourquoi l’auteur de ces livres de règles devrait-il s’attendre à ce que le reste du monde les respecte? »