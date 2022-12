Les nouvelles sanctions de l’UE contre la Russie ne sont pas prêtes – Borrell

Le chef de la politique étrangère de l’UE a déclaré qu’il n’y avait pas d’accord sur un neuvième paquet de restrictions avant une réunion ministérielle

Les membres de l’UE doivent encore trouver un terrain d’entente sur le dernier ensemble de sanctions proposé contre la Russie avant une réunion ministérielle, où un vote sur les restrictions doit avoir lieu, a déclaré le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell.

Les ministres des Affaires étrangères du bloc se réunissent lundi à Bruxelles pour leur dernière réunion prévue cette année pour discuter, entre autres, de la neuvième série de sanctions économiques contre la Russie à propos du conflit en Ukraine.

La rencontre sera “très long et difficile” en raison de son ordre du jour, a déclaré Borrell aux journalistes à son arrivée à l’événement, ajoutant qu’il y avait “questions à convenir” sur la proposition de la Commission européenne.

“Nous n’en sommes toujours pas là” il a dit. « La proposition a été discutée, et je pensais que ce matin nous pouvions dire « feu vert ». Ce n’est toujours pas le cas. »

Les médias européens ont affirmé que la Hongrie, qui critique vivement l’approche de Bruxelles dans le conflit ukrainien, est contre les nouvelles mesures. La commission cherche à ajouter quelque 200 entités à sa liste noire et à cibler le secteur russe de l’extraction minière, a déclaré la semaine dernière sa présidente, Ursula von der Leyen, en annonçant l’initiative.

Les ministres de l’UE discuteront également de l’imposition de nouvelles sanctions contre l’Iran, à la fois pour sa réponse aux manifestations de masse dans le pays et pour la fourniture présumée d’armes à la Russie, a déclaré Borrell.

L’Iran et la Russie ont démenti les affirmations des responsables occidentaux et ukrainiens selon lesquelles Moscou achèterait des drones à Téhéran pour attaquer l’Ukraine et qu’elle envisageait de se procurer des missiles balistiques tactiques iraniens dans le même but.

Le gouvernement iranien a fait face à des manifestations de plusieurs mois après l’arrestation d’une femme pour avoir prétendument porté un “non conforme” hijab est décédé en garde à vue en septembre. Les manifestants affirment que Mahsa Amini a été battue à mort, tandis que les autorités iraniennes affirment qu’elle est décédée d’une condition médicale préexistante.

Téhéran affirme que plus de 200 personnes ont été tuées dans des affrontements entre les émeutiers et les forces de l’ordre lors des manifestations, et ont accusé les nations occidentales d’inciter à la violence.