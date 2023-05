Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie lors du sommet du G7 au Japon.

Un responsable a déclaré qu’environ 70 entités en Russie et dans d’autres pays seraient interdites de réception des exportations américaines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky assistera en personne au sommet. De nouvelles sanctions américaines visant la « machine de guerre » russe ont été annoncées vendredi dans le cadre d’un resserrement de la vis sur Moscou par le G7 lors d’un sommet au Japon, a déclaré un haut responsable américain.

« Tous les membres du G7 se préparent à mettre en place de nouvelles sanctions et contrôles à l’exportation », a déclaré le responsable, sous couvert d’anonymat, aux journalistes lors du sommet d’Hiroshima.

Le responsable ne discuterait pas de ce que les autres membres du G7 prévoyaient. Cependant, combinés à un paquet américain « substantiel », ils « rendront encore plus difficile pour la Russie de maintenir sa machine de guerre ».

Les mesures américaines viseront à « restreindre considérablement l’accès de la Russie aux biens qui comptent pour ses capacités sur le champ de bataille », a déclaré le responsable.

La Russie grince déjà sous le poids des sanctions sans précédent des pays européens, américains et d’autres pays démocratiques suite à son invasion dévastatrice de l’Ukraine pro-occidentale.

Plus d’un an après que les troupes russes ont franchi la frontière pour lancer leur assaut, les États-Unis et leurs partenaires du G7 cherchent toujours à réprimer les principales sources de revenus de Moscou, telles que les exportations d’énergie, et l’accès aux matériaux dont il a besoin pour faire fonctionner son base militaro-industrielle déjà malmenée.

Le responsable américain a déclaré qu’environ 70 entités en Russie et dans d’autres pays, qu’il n’a pas identifiés, se verront interdire de recevoir des exportations américaines. Et quelque 300 nouvelles sanctions seront prononcées à l’encontre « d’individus, d’entités, de navires et d’aéronefs ».

Les cibles s’étendront « à travers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie ».

Conscient que la Russie a travaillé dur pour contourner les sanctions, les mesures américaines « feront disparaître les échappatoires », a déclaré le responsable.

Dans le but d’accroître la pression sur les principales sources de richesse de la Russie, les États-Unis continueront « de comprimer à la fois le secteur financier, ainsi que la capacité de la Russie à produire de l’énergie à moyen et à long terme, et surtout, de maintenir son avoirs souverains immobilisés », a-t-il dit.

Le responsable a déclaré qu’il y avait une forte unité au sein du G7.

« Vous verrez de nouvelles mesures prises pour isoler économiquement la Russie et affaiblir sa capacité à faire la guerre », a-t-il déclaré. « Il y aura des actions pour soutenir ces principes qui seront articulés dans la déclaration de l’Ukraine » publiée par le G7.

Les sanctions américaines, a déclaré le responsable, « aligneront encore plus étroitement nos actions sur celles imposées par l’UE et le Royaume-Uni pour garantir qu’en tant que G7, nous restons aussi coordonnés que possible ».