Les nouvelles rumeurs de nubia Red Magic 8 Pro suggèrent à nouveau une charge rapide de 165 W

La marque de jeu nubia, détenue en partie par ZTE, travaille sur son prochain produit phare avec Snapdragon 8 Gen 2. Un pronostiqueur réputé affirme maintenant que le nouveau Red Magic 8 Pro apportera également une caméra sous-écran améliorée, une charge filaire plus rapide et une plus grande batterie .

Le nouveau smartphone sera plus court, plus fin et plus étroit par rapport à l’actuel phare nubia Red Magic 7S Pro. La plus petite empreinte n’affectera pas l’affichage – Station de discussion numérique dit que le téléphone aura un écran plat OLED de 6,8 pouces, le même que le prédécesseur.

Le capteur de caméra selfie conservera sa résolution de 16MP, avec des changements attendus dans le panneau supérieur, permettant une image plus claire et une meilleure qualité vidéo. Les caméras à l’arrière resteront trois – 50MP principal, 8MP ultra large et auxiliaire 2MP.

La batterie aurait deux versions – une avec une capacité de 5 000 mAh et une autre avec 6 000 mAh. Le nubia Red Magic 8 Pro prendra en charge la charge filaire de 165 W, et nous ne pouvons que supposer que ce sera pour la version plus petite, car il était déjà certifié à 3C.

Nous sommes convaincus qu’il s’agira d’une version uniquement chinoise, tandis que la cellule de puissance plus puissante aura probablement des vitesses de charge plus lentes et sera dans le modèle international.

