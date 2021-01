Les plans visant à renommer les routes en Grande-Bretagne après que les héros de Victoria et de George Cross aient été soutenus par les ministres du gouvernement alors qu’ils poursuivent la «guerre au réveil».

L’idée a été avancée par un groupe de députés d’arrière-ban conservateurs qui ont suggéré que les routes du pays soient renommées en l’honneur des gagnants des Victoria et George Cross.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, et le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, ont tous deux soutenu les plans, a rapporté le Telegraph.

Le secrétaire à la Culture Oliver Dowden (à gauche) et le secrétaire aux Communautés Robert Jenrick (à droite) ont soutenu les plans visant à nommer les routes après les héros de Victoria et George Cross alors que la « guerre à l’éveil » se poursuit

Le journal rapporte que le groupe de députés «Common Sense» a également suggéré que les communautés installent des statues des détenteurs de médailles.

Le groupe, qui compte désormais 59 députés et sept membres de la Chambre des lords dans ses rangs, a déclaré au Telegraph: « Dans de nombreux endroits, les habitants peuvent ne pas savoir qu’ils marchent sur les traces des héros.

C’est pourquoi le groupe Common Sense a lancé une campagne pour honorer chaque récipiendaire de la VC et du GC par l’érection d’une statue, les immortalisant dans leur lieu de naissance.

La Croix de Victoria est la plus haute distinction du système des distinctions honorifiques et est décernée aux membres des forces armées qui font preuve de bravoure. Sur la photo: la Croix de Victoria de Sir Harry Pendergast

«Lorsque cela n’est pratiquement pas possible, ces héros pourraient être reconnus par une plaque, ou avoir un bâtiment public, un parc ou une route nommé ou renommé d’après eux.

Il y a eu 1 358 récipiendaires de la Croix de Victoria et 408 récipiendaires de la Croix de George depuis leur création.

La Croix de Victoria est la récompense la plus élevée et la plus prestigieuse du système des distinctions britanniques, décernée aux membres des forces armées britanniques qui font preuve d’une bravoure exceptionnelle.

La George Cross est la deuxième plus haute distinction et est décernée aux membres des forces armées ou aux civils qui ont commis des actes d’héroïsme et de grand courage.

Cela vient après qu’un conseil municipal a été accusé de signalisation de vertu après avoir donné des noms à six nouvelles rues.

Le conseil municipal de Birmingham a appelé les routes de Perry Barr: Diversity Grove, Equality Road, Destiny Road, Inspire Avenue, Respect Way et Humanity Close.

Les titres ont été décidés par un panel de juges après que les sections locales ont été invitées à soumettre des suggestions pour les 1 400 adresses.

La gagnante était Louise Kilbride de Handsworth Wood, dont le thème était basé sur «la cohésion et les valeurs partagées pour Perry Barr et ses environs».

Les noms de rue, qui seront attribués à un nouveau lotissement qui devrait être achevé en 2023, ont suscité des réactions négatives de la part de la communauté, certains la qualifiant de « gênant » et de « non-sens éveillé ».

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, est sur le point de modifier les lois pour qu’il soit plus difficile pour les conseils de gauche de mener une «purge révisionniste» en supprimant des statues et en changeant le nom des routes.

Le conseil municipal de Birmingham a été accusé de « signalisation de la vertu » après avoir donné à six nouvelles rues des « noms de réveil » (photo), les habitants les décrivant comme « cringeworthy » et « complètement réveillé »

Le ministre modifiera la loi et fera en sorte que les monuments historiques ne puissent être enlevés sans un processus de planification officiel.

La législation stipulera également que les statuts controversés devraient être expliqués et contextualisés, plutôt que dissimulés et donc protégés.

Le secrétaire à la Culture, M. Dowden, chargé de la préservation de la culture, prévoit de rencontrer le groupe cette semaine.

Il a déclaré au Telegraph: « Célébrer l’histoire des endroits où nous vivons et les hommes et les femmes qui les ont façonnés crée un sentiment de fierté dans nos communautés.

«Il est important que nous reconnaissions les contributions diverses de tous ceux qui ont façonné notre nation. J’ai hâte de discuter davantage de ces idées avec le groupe.