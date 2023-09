Les nouvelles revendications territoriales de la Chine montrent « une intention d’expansion », selon les Philippines

Les autorités chinoises ont publié ce mois-ci une nouvelle carte qui revendique la propriété de la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, une zone plus grande que l’Inde, s’étendant des côtes chinoises sur des milliers de kilomètres jusqu’aux eaux territoriales des Philippines, de la Malaisie, de l’Indonésie, de Brunei, du Vietnam et du Vietnam. Taïwan.

Le journal anglophone Global Times, qui rend compte de la politique du gouvernement du Parti communiste, la décrit comme un « exercice normal de la souveraineté conformément à la loi ».

Le secrétaire philippin à la Défense voit les choses différemment, qualifiant la nouvelle carte de « contrôle et occupation de la mer de Chine méridionale ».

L’édition 2023 de la carte standard de la Chine a été officiellement publiée lundi et lancée sur le site Internet du service de carte standard hébergé par le ministère des Ressources naturelles. Cette carte est compilée sur la base de la méthode de dessin des frontières nationales de la Chine et de divers pays… pic.twitter.com/bmtriz2Yqe —@globaltimesnews

Dans une entrevue exclusive avec CBC News, Gilberto Teodoro affirme que cette décision « prouve absolument [China’s] intention de s’étendre et de s’affirmer davantage.

« Si cela n’est pas arrêté, alors l’ensemble de l’ordre international fondé sur des règles est en danger. »

Il affirme que le contrôle chinois sur la mer de Chine méridionale pourrait mettre en péril la liberté de mouvement des nations du monde entier.

« Pour le Canada… si les voies maritimes sont bloquées, alors même vos chaînes d’approvisionnement vont en souffrir. »

Différend de longue date

Dotée désormais de la plus grande marine du monde, la Chine s’affirme de plus en plus sur ses nombreuses revendications maritimes et territoriales.

Un différend qui dure depuis plusieurs décennies au sujet de la mer de Chine méridionale, et des îles Spratly en particulier, a récemment vu des navires des garde-côtes chinois bloquer et presque percuter des navires philippins qui tentaient de réapprovisionner un petit avant-poste militaire sur le Second Thomas Shoal.

La Chine insiste sur le fait qu’elle est propriétaire de l’atoll en forme de larme, une revendication qui a incité Manille à échouer un navire de guerre rouillé sur le banc en 1999. Depuis, elle a gardé des soldats à bord pour maintenir sa revendication de propriété.

Donné aux Philippines par la marine américaine dans les années 1990, puis échoué sur le Second Thomas Shoal, ce navire rouillé est aujourd’hui un avant-poste militaire avec des soldats philippins à bord en permanence pour contrer les revendications de propriété de la Chine. (Garde côtière philippine)

Le territoire se trouve dans la zone économique exclusive des Philippines, et non dans celle de la Chine. En 2016, un tribunal international s’est prononcé massivement en faveur des Philippines, déterminant que des éléments majeurs de la revendication chinoise étaient illégaux.

Pékin a réagi en jugeant la décision « nulle et non avenue ».

Les autorités chinoises harcèlent régulièrement les bateaux philippins, notamment avec de puissants canons à eau. Pékin a insisté pour que les Philippines abandonnent le navire échoué. Manille a essentiellement répondu « jamais ».

La Marine canadienne dispose actuellement de deux navires dans la région, naviguant dans les zones revendiquées par la Chine dans sa dernière carte. La présence du Canada vise à signaler à Pékin que la mer de Chine méridionale est une voie navigable internationale par laquelle les navires de n’importe quelle nation peuvent passer.

REGARDER | Des destroyers chinois affrontent un navire de guerre canadien près de Taïwan : Des destroyers chinois affrontent un navire de guerre canadien dans les eaux au large de Taïwan La frégate canadienne NCSM Ottawa, en mission de patrouille conjointe avec des navires de guerre américains et japonais en mer de Chine orientale, a vécu un moment tendu avec un destroyer lance-missiles chinois. Une équipe de CBC News bénéficiant d’un accès exclusif l’a filmé.

Teodoro accueille les navires de guerre canadiens, dont l’un est en escale dans son pays. Il dit que même si le Canada est situé à un océan, il a un intérêt direct ici.

« Si les affirmations de la Chine sont accordées, la liberté de navigation et la liberté du trafic aérien seront compromises », a-t-il déclaré.

Une grande partie du commerce canadien à destination et en provenance de la région Indo-Pacifique doit passer par la zone contestée.

À mesure que la Chine se développe, les allégeances changent

Les revendications de la Chine sur la mer de Chine méridionale ne sont pas nouvelles, même si la dernière carte les renforce et les étend.

« La position de la Chine sur la mer de Chine méridionale est cohérente et claire », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, après la publication de la carte. « Nous espérons que les parties concernées pourront rester objectives et calmes, et s’abstenir de surinterpréter la question. »

La Chine est impliquée dans une grande bataille de puissance avec les États-Unis, qui exercent depuis longtemps une influence démesurée dans le Pacifique, après la Seconde Guerre mondiale. Alors que les Américains déploient davantage de moyens militaires dans la région, la Chine est au milieu d’un renforcement massif de ses propres forces armées.

Les enjeux ont été exposés la semaine dernière dans un discours prononcé par le secrétaire américain à l’Air Force.

Tout en soulignant que « la guerre n’est pas inévitable », Frank Kendall a averti que « la Chine réoptimise ses forces pour rivaliser avec les grandes puissances et pour s’imposer contre les États-Unis dans le Pacifique occidental depuis plus de 20 ans ».

En juin, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin, en Chine, afin de stabiliser les relations entre les deux nations. (Léa Millis/Reuters)

« À l’heure actuelle, il est très important de s’opposer aux prises de parti, de bloquer la confrontation et une nouvelle guerre froide », a déclaré le Premier ministre chinois Li Qiang aux États membres de l’ASEAN lors de leur sommet en septembre.

La Chine a cherché à contrer l’influence américaine auprès de ses voisins et a obtenu des succès modestes aux Philippines sous le précédent gouvernement dirigé par le président Rodrigo Duterte. Manille s’est éloignée de son alliance de longue date avec les États-Unis et la Chine a comblé le vide en investissant dans le pays à travers son initiative « la Ceinture et la Route », en finançant les infrastructures et en gagnant en influence.

« On s’attendait à ce que le rapprochement atténue l’affirmation de soi et la coercition chinoise en mer de Chine méridionale », a déclaré Renato de Castro, professeur distingué à l’Université De la Salle de Manille. « Mais cela n’est jamais arrivé. »

Influence américaine

Ainsi, le nouveau gouvernement dirigé par le président Bongbong Marcos, confronté à des revendications toujours plus affirmées et à des incidents en mer, a poussé Manille vers Washington.

« La Chine souhaitait, au fond, une simple subjugation », a déclaré de Castro. « En fin de compte, la Chine a simplement poussé l’administration actuelle dans les bras des États-Unis. Vous n’avez donc personne d’autre à blâmer que la Chine. »

REGARDER | Un navire de guerre chinois a failli heurter un destroyer américain dans le détroit de Taiwan : Un navire de guerre chinois a failli heurter un destroyer américain dans le détroit de Taiwan Un navire de guerre chinois s’est approché dangereusement du destroyer lance-missiles de la marine américaine USS Chung-Hoon lors d’une mission navale conjointe canado-américaine dans le détroit de Taiwan samedi. La frégate canadienne NCSM Montréal se trouvait à proximité à ce moment-là. Les responsables américains ont qualifié cette décision de « dangereuse », tandis que la Chine a accusé les États-Unis et leurs alliés de « provocation » pour la tenue de ces exercices.

Les Philippines concentrent depuis longtemps leur armée sur la sécurité intérieure, qu’il s’agisse de lutter contre une insurrection islamiste ou de mener une guerre brutale et sanglante contre la consommation de drogue. Mais elle est désormais confrontée à la menace des nombreuses revendications chinoises sur son territoire et ses voies navigables.

« C’est une puissance expansionniste à l’heure actuelle », a déclaré de Castro.

En mars 2023, la Chine a accueilli des responsables philippins pour discuter des problèmes en mer de Chine méridionale. Dans un communiqué publié après la réunion, la Chine a déclaré que « les deux parties ont eu un échange de vues franc et approfondi… et sont convenues de faire preuve de retenue ».

Cependant, dans les mois qui ont suivi, de nombreux incidents se sont produits en mer de Chine méridionale, sans aucun signe de recul de la Chine ou d’abandon de la propriété des Philippines par les Philippines.

Si les revendications chinoises ne sont pas contestées, a déclaré de Castro, « cela nous privera de 85 % de notre zone économique exclusive. Et, bien sûr, la mer de Chine méridionale agit comme un tampon entre nous et la Chine. Ainsi, si la Chine contrôle la Chine méridionale, Mer, voilà notre tampon. »

Si Taïwan envahissait, les Philippines seraient la clé de la réponse

Les soldats philippins s’entraînent régulièrement avec les troupes américaines et les navires de guerre américains accostent dans les ports des Philippines. Les Américains auront également accès à quatre nouvelles bases militaires dans le cadre d’un accord de défense élargi, selon les analystes, destiné à combattre la Chine.

Ces bases comprennent trois sur l’île principale de Luçon, proche de Taïwan, et une dans la province de Palawan, en mer de Chine méridionale.

Les États-Unis maintiennent leur plus grande présence navale déployée vers l’avant dans l’Indo-Pacifique, avec quelque 70 navires et 27 000 soldats et marins.

Le Japon est le port d’attache de la grande majorité d’entre eux, la plupart à Okinawa, une île relativement proche de Taiwan.

Gilberto Teodoro, le secrétaire à la Défense des Philippines, a déclaré à la CBC que « si les affirmations de la Chine étaient crédibles… la liberté de navigation et la liberté du trafic aérien seraient menacées ». (Vente Lyzaville/CBC)

Pour les États-Unis, un meilleur accès aux Philippines crée une ligne directe entre Taiwan et la Chine continentale. Certains analystes ont qualifié cette ligne inclinée de « croissant de confinement ».

Si la Chine devait réunir Taiwan par la force avec le continent, cela pourrait provoquer une bataille majeure entre les États-Unis et leurs alliés. Et les Philippines deviennent la clé de cet effort.

Teodoro note que « l’expression souvent utilisée par la Chine est que nous [Filipinos] Les États-Unis sont-ils des marionnettes utilisées pour contenir la Chine… c’est pour moi une insulte, mais si vous utilisez le mot confinement, n’admettez-vous pas implicitement que vous souhaitez vous développer ?