Les nouvelles revendications de Boris Johnson devraient retarder le verdict du Partygate

Le renvoi de Boris Johnson à la police au sujet d’autres violations potentielles des règles de verrouillage devrait retarder l’enquête du Partygate, car les députés demandent à l’ancien Premier ministre de fournir une explication sur les événements qui se sont déroulés à Chequers.

L’ancien Premier ministre a déclaré qu’il envisageait de poursuivre le Cabinet Office pour avoir transmis des extraits de ses journaux ministériels sur de nouvelles violations potentielles des règles de Covid, ont affirmé ses alliés.

M. Johnson accuse le département gouvernemental de faire des allégations «bizarres et inacceptables» après que des responsables l’ont renvoyé à la police pour d’autres violations possibles du verrouillage.

La police métropolitaine et la police de Thames Valley évaluent les informations, qui proviennent des entrées du journal officiel examinées avant l’enquête publique sur Covid.

Le porte-parole de M. Johnson a déclaré qu’il était « totalement faux » qu’il y avait eu d’autres violations des règles – et a déclaré que les responsables du Cabinet Office avaient décidé de faire « des suggestions infondées à la fois à la police et au comité des privilèges ».

Un ami de l’ex-Premier ministre a déclaré au Courrier quotidien qu’il « envisageait sérieusement » une action en justice. « Il semble que le Cabinet Office ait écrit au comité des privilèges affirmant que ces événements constituent des violations du verrouillage. Ce n’est pas vrai et c’est gravement diffamatoire.

La décision de remettre les extraits du journal de M. Johnson à la police n’a pas été prise par les ministres ou par le secrétaire du cabinet Simon Case, selon le journal. Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a déclaré à LBC qu’il n’y avait « aucune intervention ministérielle ».

Mais le bureau de M. Johnson a déclaré que « beaucoup concluront que cela a toutes les caractéristiques d’une autre couture politiquement motivée ».

Le Cabinet Office a également transmis des détails aux députés du comité des privilèges interpartis – enquêtant sur M. Johnson pour savoir s’il a menti au Parlement au sujet des violations des règles de Covid au n ° 10 – la semaine dernière.

La commission a contacté M. Johnson pour demander à M. Johnson de répondre, ce qui a retardé ses délibérations sur la question de savoir s’il avait enfreint les règles parlementaires et le type de punition qu’il pourrait mériter.

Une réunion qui devait avoir lieu mardi a été reportée en raison des dernières révélations, selon Le gardien. Le groupe de députés examinera les nouvelles preuves avant de rendre un verdict.

Un porte-parole du comité a déclaré L’indépendant: « Le comité tiendra compte de ces preuves et de la réponse de M. Johnson lors de l’examen de son rapport final. Le comité progresse rapidement dans son enquête. »

Boris Johnson est à nouveau sous pression à cause des allégations de Covid (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

Selon Les temps, qui a d’abord rapporté l’histoireson journal ministériel a révélé des visites d’amis à Checkers – la résidence de grâce et de faveur du Premier ministre dans le Buckinghamshire – pendant la pandémie.

Des sources gouvernementales ont déclaré au journal que M. Johnson avait d’abord donné aux avocats l’accès à son journal, y compris les détails de toutes ses réunions, pour aider sa défense dans l’enquête publique sur Covid.

Mais ses avocats – sanctionnés par le gouvernement et payés par le contribuable – se seraient inquiétés des détails des visiteurs de Checkers pendant les périodes de restrictions entre juin 2020 et mai 2021.

Les avocats ont signalé les visites de hauts responsables du Cabinet Office, qui ont ensuite transmis des informations à la police « conformément aux obligations du code de la fonction publique ».

Will Walden, l’ancien directeur des communications de M. Johnson, a déclaré à Times Radio que le moment « ne pouvait pas être pire », avant le rapport Partygate du comité des privilèges dans les semaines à venir.

Les temps a rapporté que des violations présumées impliquaient la famille et les amis de M. Johnson, mais une source proche de l’ex-Premier ministre a nié cela. M. Walden a déclaré que le « plus gros problème » de M. Johnson était « que cela impliquait soi-disant des amis et de la famille ».

La sœur de l’ancien Premier ministre, Rachel Johnson, a déclaré mardi à LBC que « pour autant que je sache, toutes les règles ont été suivies chaque fois que j’allais à Chequers ».

Boris Johnson aurait accueilli des amis chez Checkers pendant la pandémie (Archives PA)

Le député conservateur Jacob Rees-Mogg, un loyaliste de Johnson, a déclaré à GB News qu’il avait visité Checkers avec sa famille pendant la pandémie, mais que la réunion était « entièrement conforme aux règles ».

Il a déclaré: «J’y ai été invité avec mes enfants, tout à fait dans le respect des règles. Un autre haut ministre du gouvernement allait venir mais le Premier ministre l’a annulé parce que vous n’étiez autorisé à avoir qu’une seule famille présente à l’époque.

Les retombées ont exercé une pression supplémentaire sur Rishi Sunak, qui a été condamné à une amende pour un rassemblement à Downing Street pendant la pandémie avec son ancien patron en juin 2020.

M. Sunak fera face à des PMQ mercredi dans lesquels le sujet de la conduite passée de M. Johnson sera probablement soulevé – ainsi que la question en suspens de savoir s’il lancera une enquête sur le traitement par la secrétaire à l’Intérieur Suella Braverman d’une contravention pour excès de vitesse.

Les libéraux démocrates ont exigé que le gouvernement de M. Sunak mette fin à la défense juridique financée par les contribuables fournie à M. Johnson dans le cadre de l’enquête Partygate. Le gouvernement prévoit de payer environ 245 000 £ de frais juridiques pour aider l’ancien Premier ministre à se défendre dans le cadre de l’enquête du comité des privilèges.

Lindsay Jackson, porte-parole du groupe Covid-19 Bereaved Families for Justice, a qualifié M. Johnson de « totalement inapte à toute forme de service public » à la suite des révélations et a suggéré qu’il « se retire discrètement de la vie publique ».

Boris Johnson et Rishi Sunak lors d’un événement d’infraction aux règles au n ° 10 (Bureau du Cabinet/AP)

Il est entendu que l’ancien Premier ministre a été informé par des avocats que tous les événements en question étaient légaux. Il n’a eu aucun contact avec la police, évaluant toujours les informations.

Un communiqué du bureau de Boris Johnson indique que ses avocats ont écrit à la police pour « expliquer en détail pourquoi le Cabinet Office se trompe totalement dans ses affirmations ».

Il disait: «Aucun contact n’a été établi avec M. Johnson avant que ces allégations incorrectes ne soient faites à la fois à la police et au comité des privilèges. C’est à la fois bizarre et inacceptable. »

« Quel que soit le but politique, il est clair qu’une dernière tentative est en cours pour allonger l’enquête du comité des privilèges alors qu’elle arrivait à son terme et pour saper M. Johnson. »

Le sondeur et homologue conservateur Lord Hayward a déclaré à Sky News qu’il était peu probable que les dernières affirmations concernant M. Johnson soient un « point de suture … c’est juste une série d’événements, qui doivent être examinés ».

Le Cabinet Office a déclaré: « Des informations ont été révélées au cours du processus de préparation des preuves à soumettre à l’enquête Covid. Il a été identifié dans le cadre de l’examen normal de la divulgation de documents potentiellement pertinents entrepris par l’équipe juridique pour les témoins de l’enquête.

Ils ont ajouté: « Conformément aux obligations du code de la fonction publique, ce matériel a été transmis aux autorités compétentes et c’est désormais leur affaire. »