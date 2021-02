Le taux d’infection en France est trop élevé pour éviter un autre verrouillage national, a déclaré un grand spécialiste des maladies infectieuses. Elle avait dit plus tôt qu’elle était «déconcertée» par la décision du président Macron de s’opposer à des mesures plus restrictives.

«Nous sommes toujours sur un haut plateau en France. Et pour le faire baisser, de nouvelles mesures restrictives seront inévitables ». Karine Lacombe, chercheuse et chef du service des maladies infectieuses de l’hôpital Saint-Antoine à Paris, a déclaré à la radio France Inter.

Lacombe a déclaré que, bien que le couvre-feu de 20 h à 6 h et plus tard de 18 h à 6 h « positif » effet, le taux d’infection reste « très haut, » et les hospitalisations sont au même niveau qu’en mars et avril 2020.

«Qu’aurions-nous pu faire?» Demanda Lacombe. «Verrouillez très étroitement, profitez des vacances pour passer à un niveau d’infections vraiment bas et éviter l’écrasement du système hospitalier, et, enfin, utilisez nos armes très importantes: les tests et la vaccination.»

La chercheuse a fait ses commentaires un jour après que le Premier ministre Jean Castex a déclaré que la situation avec Covid-19 « Ne justifie pas » un nouveau verrouillage à l’échelle nationale. Appel de la situation « fragile, » le Premier ministre a exhorté tout le monde à respecter les restrictions existantes, y compris le couvre-feu.

Lacombe avait précédemment critiqué Emmanuel Macron pour son hésitation à adopter des mesures plus strictes contre le coronavirus. «Nous sommes effrayés, déconcertés» a-t-elle déclaré au magazine L’Obs plus tôt cette semaine. «Malgré les preuves scientifiques, Macron est resté fidèle à son côté libéral.»

La France a déclaré un verrouillage mi-mars, alors que le pays était le premier à subir le coronavirus. Les restrictions ont duré près de deux mois et ont été progressivement assouplies tout au long de l’été, la situation montrant des signes d’amélioration. Le taux d’infection a commencé à augmenter à l’automne, obligeant le gouvernement à imposer un deuxième verrouillage, qui était en vigueur du 30 octobre au 15 décembre et a été remplacé par un couvre-feu.

Les responsables sont devenus de plus en plus alarmés par les nouvelles variantes du coronavirus, y compris une variante plus transmissible enregistrée pour la première fois au Royaume-Uni. Cela a incité Paris la semaine dernière à fermer les frontières pour les voyageurs venant de l’extérieur de l’UE. Des exceptions ont été faites pour les personnes arrivant en raison d’une urgence médicale, pour des affaires familiales urgentes ou pour un travail jugé essentiel.

Dans le même temps, le pays prévoit d’accélérer la production des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna au printemps. Macron a déclaré que tous les résidents auront la possibilité de se faire vacciner d’ici la fin de l’été.

