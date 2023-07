Les nouvelles restrictions de Biden sur la demande d’asile sont contestées devant les tribunaux

Mercredi, un juge fédéral a interrogé les responsables de l’administration Biden sur les restrictions temporaires en matière d’asile à la frontière sud et a déclaré qu’il déciderait dans une semaine si les règles sont contraires à la loi.

L’administration Biden avait demandé un délai supplémentaire car une décision contre les restrictions d’asile pourrait anéantir des éléments vitaux de la stratégie de l’administration visant à réduire le nombre record de passages illégaux à la frontière américano-mexicaine alors que le président brigue un second mandat. Les responsables ont déclaré dans les archives judiciaires que le rejet des restrictions pourrait avoir un « impact chaotique » sur la frontière.

L’administration Biden a imposé les règles à la mi-mai après avoir mis fin à la politique pandémique du titre 42 qui avait permis aux autorités frontalières d’expulser rapidement les migrants sans tenir compte de leurs demandes d’asile. L’administration a averti qu’un afflux encore plus important de migrants pourrait se précipiter à la frontière et submerger la patrouille frontalière sans restrictions plus strictes en place.