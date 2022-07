Les nouvelles règles saoudiennes sur les pèlerinages bouleversent un rite pour les musulmans de New York

“L’Arabie saoudite gagne beaucoup d’argent d’une manière ou d’une autre”, a déclaré M. Elfeky.

L’Arabie saoudite applique des quotas au nombre de pèlerins qu’elle autorise chaque année en provenance de pays musulmans, mais ceux d’Europe, des Amériques et d’Australie n’ont pas été confrontés à des restrictions dans le passé. En 2018, le Département d’État des États-Unis a estimé que 20 000 Américains ont fait le hajj, dépensant des centaines de millions de dollars en forfaits de voyage qui coûtent souvent plus de 10 000 $ par personne.

Il était facile pour de grands groupes de voyager ensemble, comme un groupe de plus de 100 étudiants de l’Université de New York qui a fait le hajj en 2019 sous la direction de Khalid Latif, le directeur exécutif du Centre islamique de l’Université de New York.

Faire le hajj avec un groupe permet aux gens de voyager avec des chefs religieux en qui ils ont confiance, qui parlent leur langue et connaissent leur culture, et qui peuvent les aider à comprendre et à accomplir les rituels, a déclaré M. Latif.

“J’essayais d’emmener autant de personnes que possible qui voulaient y aller, juste pour que l’expérience leur permette d’aller avec des gens qu’ils connaissaient, une sorte d’expérience communautaire plus large », a-t-il déclaré.

Selon le nouveau système, chaque participant à un voyage de groupe comme celui organisé par M. Latif devrait gagner à la loterie. Les résultats de la loterie de cette année ont été annoncés, dans certains cas, quelques jours seulement avant le début du hajj.

Après l’annonce du changement de règle le mois dernier, M. Latif, qui prévoyait de diriger un autre groupe cette année comprenant des personnes ayant annulé leurs voyages en 2020 et 2021, a conseillé aux participants de demander des remboursements et de retarder leurs voyages vers un pays moins “chaotique”. année, dit-il. Certains avaient économisé de l’argent toute leur vie.