Les nouvelles règles relatives aux masques font confiance aux Américains sur le statut vaccinal

L’annonce jeudi des Centers for Disease Control and Prevention selon laquelle les personnes entièrement vaccinées n’ont en grande partie plus besoin de porter un masque a laissé de nombreux Américains se demander: s’il n’y a pas de mesures d’application, les gens ne mentiront-ils pas simplement sur leur statut vaccinal?

Les responsables de la santé publique ont admis que le système d’honneur jouera un rôle important dans les nouvelles règles.

« Je veux dire, vous allez dépendre du fait que les gens sont assez honnêtes pour dire s’ils ont été vaccinés ou non et suffisamment responsables pour porter … un masque », a déclaré jeudi à CNN le Dr Anthony Fauci, le plus grand épidémiologiste du pays. .

On parle depuis longtemps d’un modèle d’application de «passeport vaccinal» aux États-Unis, où le statut vaccinal accorde ou limite la capacité d’une personne à voyager ou à entrer dans certains espaces. Mais un tel programme est principalement une théorie actuellement, et plusieurs entreprises ont annoncé qu’elles ne demanderaient pas aux clients de prouver leur statut vaccinal s’ils achetaient démasqués.

Et si les entreprises et les politiciens disent qu’ils font confiance aux Américains pour être honnêtes, les experts en comportement humain n’en sont pas si sûrs.

Michael McCullough, professeur de psychologie à l’Université de Californie à San Diego, a déclaré que les nouvelles directives permettront aux personnes non vaccinées de bafouer les règles en toute « impunité ».

« Beaucoup mentiront. Beaucoup mentent, ont menti », a-t-il dit. «À certains égards, c’est une recette vraiment parfaite pour que beaucoup de gens ne soient pas honnêtes quant à savoir s’ils ont été vaccinés. Ils peuvent dire, eh bien, tous ceux qui sont vraiment inquiets à ce sujet sont sortis et l’ont fait, et mon risque personnel est faible. . «

Les gens mentent tout le temps

En général, la plupart des gens mentent environ une fois par jour, et environ 25% des gens mentent à propos de «choses consécutives», selon Michael Cunningham, psychologue à l’Université de Louisville qui a fait 35 ans de recherche sur le mensonge, la tricherie et le vol.

Les chercheurs étudient depuis longtemps le mensonge à travers une variété d’approches – enquêtes autodéclarées, vérification des faits à l’école et les demandes d’emploi, recrutement de participants pour des entretiens enregistrés et analyse des entrées de journal.

Beaucoup de nos mensonges quotidiens se rapportent à la «théorie du maintien des attentes du mensonge», a déclaré Cunningham – que vous essayez de maintenir des relations sociales cordiales en disant aux gens ce qu’ils veulent entendre.

«La plupart du temps, nous ne mentons pas pour des raisons malveillantes», a déclaré Kang Lee, professeur à l’Université de Toronto qui étudie l’honnêteté et la tromperie. « Je n’aime pas vous causer des ennuis. Nous mentons parfois pour des raisons prosociales. Je veux épargner vos sentiments. »

Les règles du masque invitent à la tromperie

Plus l’incitation est grande et plus le risque est faible, plus nous sommes susceptibles de mentir, ont déclaré les chercheurs.

C’est un problème majeur dans le contexte de règles différentes pour les personnes vaccinées et non vaccinées, a déclaré Lee. C’est « très, très probable que les gens vont mentir … parce qu’il n’y a pas de système de vérification et pas de punition. »

« Cela ne fonctionnera pas. Quand les gens se présenteront à l’épicerie, si vous leur demandez, avez-vous été vacciné, ils seront plus susceptibles de dire oui », a déclaré Lee.

Et si les premiers jours sont une indication, de nombreuses entreprises ne prévoient même pas de demander aux clients leur statut, ce qui leur donne encore moins de dilemme moral.

« Il y a ce phénomène universel ou mondial selon lequel les gens ont un fort désir de se considérer comme honnêtes », a déclaré Alain Cohn, un économiste comportemental à l’Université du Michigan qui a étudié si les gens sont susceptibles de rendre les portefeuilles perdus. « Le gros problème est de savoir comment activer et s’assurer que les gens ne peuvent pas rationaliser un mauvais comportement. … Ils peuvent toujours trouver une bonne raison pour laquelle il est acceptable de mentir ou de dire une demi-vérité. »

C’est le problème avec le code d’honneur de la vaccination COVID-19, a déclaré Cohn.

« Je crains simplement que ces personnes trouvent des justifications intéressées pour ne pas se faire vacciner sans se sentir mal », a-t-il déclaré.

Des enquêtes récentes indiquent que plus d’un quart de tous les Américains disent ne pas vouloir de vaccin COVID-19. Imaginez si environ un quart de ce sous-groupe ment au sujet de son statut afin de se passer de masque, a déclaré Cunningham.

« Les gens seront absolument trompeurs », a déclaré Cunningham. « Ce sera une fraction relativement petite de la population, mais ce sera une fraction significative de la population. »

À l’heure actuelle, seulement environ 36% de la population américaine est entièrement vaccinée, selon le CDC. Les personnes non vaccinées courent toujours un risque élevé de contracter et de propager le COVID-19, en particulier lorsqu’elles passent du temps à l’intérieur sans masque.

Les systèmes d’honneur fonctionnent-ils jamais?

Dans les situations à faibles enjeux, les systèmes d’honneur peuvent bien fonctionner, ont déclaré les chercheurs. Les stands de ferme sans personnel, par exemple, où les clients prennent les récoltes et laissent le paiement, ont fait leurs preuves dans tout le pays.

« Il capitalise sur le fait que la majorité des gens sont honnêtes et même altruistes », a déclaré Arthur Caplan, professeur de bioéthique à la NYU School of Medicine. « Et certaines personnes seront flattées que vous leur faites suffisamment confiance et que vous surcompenserez, et cela compensera ceux qui ont été malhonnêtes. Mais vous n’utilisez pas le système d’honneur pour vendre des maisons. »

Dans des contextes à enjeux plus élevés, tels que les tests, certains établissements ont été témoins de nombreuses violations du code d’honneur ces dernières années, en particulier au milieu de la pandémie, lorsque des millions d’étudiants passent des tests à domicile.

Le mois dernier, les responsables de West Point ont expulsé huit cadets et ont demandé à plus de 50 autres de redoubler un an d’instruction après le plus grand scandale de tricherie en plus de 40 ans dans la célèbre académie de l’armée avec une réputation de rectitude morale. Et la semaine dernière, le Dartmouth College a accusé 17 étudiants en médecine d’avoir triché lors de tests à distance.

Lee a déclaré qu’il avait récemment publié une étude constatant que, pour les examens en période pré-pandémique qui n’étaient pas surveillés et étaient basés sur des codes d’honneur, les taux de triche atteignaient 80%.

« Si vous confiez à quelqu’un la confiance de sa moralité dans quelque chose qui a des enjeux aussi élevés qu’un examen, il est plus susceptible d’ignorer son code moral et d’aller de l’avant », a déclaré Lee.

Caplan a déclaré qu’il était nerveux que les gens se sentent justifiés de mentir parce que la question des vaccins est devenue tellement politisée aux États-Unis.

« Ce n’est pas seulement un système d’honneur. Beaucoup de gens ne veulent pas du vaccin pour des raisons idéologiques », a déclaré Caplan. « Ce n’est pas la même chose que de dire que nous allons compter sur vous pour payer à la caisse. »

Lee a accepté.

« Mon intuition est que, compte tenu de la situation, beaucoup de gens pensent qu’il est justifié de ne pas se faire vacciner », a-t-il déclaré. « Par conséquent, ils vont se sentir plus justifiés de vous mentir également. »