Logo TikTok affiché sur l’écran d’un téléphone. Nicolas Economou | NurPhoto | Getty Images

DUBLIN – Les nouvelles règles expansives de l’Union européenne pour superviser l’économie numérique de la région ont laissé à l’industrie beaucoup de choses à mâcher, mais elles sont encore loin d’être gravées dans le marbre. La loi sur les services numériques et la loi sur les marchés numériques visent à réorganiser le fonctionnement des grandes entreprises technologiques et des services numériques, de la modération des contenus illégaux et préjudiciables à la maîtrise des dépassements de concurrence. Dans une industrie avec plusieurs milliards en jeu, ces deux ensembles de lois passeront par diverses séries de débats, d’efforts de lobbying et d’ajustements. Cecilia Bonefeld-Dahl, directrice générale de DigitalEurope, une association professionnelle avec des membres tels que Facebook et Google, a déclaré qu’elle soutenait largement la loi sur les services numériques, mais que la loi sur les marchés numériques devait encore être peaufinée. « Nous pensons que la Commission (UE) a trouvé le juste équilibre sur la proposition de DSA. La DSA est extrêmement importante pour notre industrie, donc nous espérons que cet équilibre sera préservé tout au long du processus législatif », a-t-elle déclaré à CNBC. L’industrie, les groupes de la société civile, les États membres et les législateurs du Parlement européen se battent tous pour avoir leur mot à dire sur les textes législatifs avant qu’ils ne soient finalisés. Les propositions telles qu’elles sont pourraient finir par paraître différentes au moment où elles sont adoptées et toutes les parties ont plaidé leur cause. Ils pourraient être renforcés lors des prochains pourparlers avec les États membres et les législateurs, un processus normal dans l’UE. Mais étant donné l’importance des nouvelles règles pour l’industrie, de nombreux groupes d’intérêt essaieront probablement de les façonner.

Services sûrs

Le mandat de la loi sur les services numériques est vaste, y compris le secteur de la publicité en ligne, la manière dont les entreprises sont censées modérer leurs plates-formes pour les contenus nuisibles et illégaux et la réglementation de la vente de produits contrefaits en ligne. Karolina Iwańska, analyste juridique et politique au sein du groupe polonais de défense des droits numériques Panoptykon Foundation, a déclaré que la DSA manquait toujours de poids en matière de suivi et de ciblage des utilisateurs. « Il devrait y avoir des lignes rouges claires et des limites quant à ce qui est autorisé à cet égard, en particulier en termes de surveillance persistante des comportements des utilisateurs pour cibler le contenu sur eux, et ici je ne parle pas uniquement de publicités », a-t-elle déclaré à CNBC. Elle a déclaré que son organisation n’est pas opposée à une forme de contenu ou de publicité ciblé, mais qu’il doit y avoir des garde-fous fermes et clairs. « Nous préconisons que les annonces soient basées sur des données directement exprimées ou fournies par des personnes. Si je déclare être une femme vivant à Varsovie à cet âge particulier, ces informations devraient être diffusées si vous souhaitez cibler une annonce sur moi. . « La modération du contenu, une question brûlante, suscitera un débat encore plus approfondi. Cela inclut des questions persistantes sur la distinction entre les contenus illégaux et préjudiciables et ce que l’on attendra des plateformes dans la manière dont elles agissent. Maria Luisa Stasi, juriste senior à Article 19, une ONG spécialisée dans les droits à la liberté d’expression, a déclaré que ces distinctions sont ouvertes à beaucoup d’interprétation. « Je pense que ce qui nous préoccupe le plus, c’est de savoir comment les procédures de notification et de retrait seront élaborées », a-t-elle déclaré. Le Parlement européen réfléchit actuellement à la loi sur les services numériques. Le législateur danois Christel Schaldemose est le rapporteur du Parlement pour la législation. Elle a récemment a fait remarquer que la proposition besoin de renforcement pour lutter contre les produits contrefaits. Elle a déclaré à CNBC qu’elle évaluait la proposition de la Commission européenne tout en préparant son propre rapport à soumettre le 28 mai. « Après cela, les délibérations et les négociations entre les groupes politiques au Parlement commenceront. Je m’attends à ce qu’elles se poursuivent tout au long de l’automne », a-t-elle déclaré.

Gardiens de porte