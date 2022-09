Les nouvelles règles israéliennes obligeraient les détenteurs de passeports étrangers à déclarer leurs relations amoureuses avec des Palestiniens

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV – Les détenteurs de passeports étrangers en Cisjordanie seront tenus de signaler leurs relations amoureuses avec des Palestiniens aux autorités israéliennes, selon de nouvelles règles très contestées qui doivent entrer en vigueur lundi. Des experts juridiques palestiniens et des défenseurs des droits de l’homme affirment que cette décision, qui empêcherait également les Palestiniens de rendre visite à des membres de leur famille et limiterait considérablement les échanges universitaires palestiniens avec des universités étrangères, est une escalade d’un système de discrimination déjà enraciné contre les Palestiniens en Cisjordanie, qu’Israël a capturé en 1967.

L’ordonnance israélienne de 97 pages détaillant les nouvelles restrictions exige que les détenteurs de passeports étrangers, y compris, dans certains cas, les doubles citoyens américains palestiniens, dans une relation amoureuse avec un résident palestinien de Cisjordanie “informent” les autorités de sécurité israéliennes “par écrit (au une adresse e-mail spéciale) dans les 30 jours suivant le début de la relation.

“La” date de début de la relation “est considérée comme le jour de la cérémonie de fiançailles, du mariage ou du début de la cohabitation – selon la première éventualité”, a-t-il déclaré.

Les nouvelles restrictions – qui demandent également aux candidats de déclarer s’ils ont des terres ou héritent de terres en Cisjordanie – ne s’appliqueraient pas aux colonies juives de Cisjordanie. La structure juridique à deux niveaux du territoire traite les Israéliens juifs comme des citoyens vivant sous régime civil tandis que les Palestiniens sont traités comme des combattants sous régime militaire, soumis à des raids militaires nocturnes, à la détention et à l’interdiction de visiter leurs terres ancestrales ou d’accéder à certaines routes.

Les défenseurs des droits des Palestiniens ont condamné les procédures mises à jour et plus strictes sur les réseaux sociaux comme un autre exemple d’Israël qui prive les Palestiniens vivant sous son occupation de 55 ans.

“Un côté de cela concerne le contrôle et l’isolement”, a déclaré Salem Barahmeh, directeur exécutif de Rabet, la plateforme numérique de l’Institut palestinien pour la diplomatie publique. a écrit sur Twitter samedi. « L’autre est : si vous ne pouvez pas être ensemble en Palestine, vous aurez la permission de le faire ailleurs. Il s’agit de chasser autant de personnes que possible hors de Palestine pour maintenir la suprématie.

Fadi Quran, directeur de campagne du groupe militant Avaaz, tweeté que les nouvelles règles signalent qu’en Cisjordanie occupée, “l’amour est dangereux”.

Les étrangers visitant la Cisjordanie font déjà l’objet d’un contrôle intensif. Une Palestinienne, qui vit en Allemagne et est mariée à un Allemand, a déclaré qu’elle craignait que les règles ne rendent encore plus difficile pour elle et son mari – et leurs futurs enfants – de rendre visite à ses proches en Cisjordanie. La femme a parlé sous couvert d’anonymat pour éviter d’attirer l’attention des autorités israéliennes sur son cas.

Après avoir pris connaissance des nouvelles règles, la femme a décidé d’amener son nouveau mari en Cisjordanie pour rencontrer sa famille en mai, avant qu’elles n’entrent en vigueur.

Même alors, a-t-elle dit, les autorités jordaniennes au poste-frontière ont conseillé au couple de ne pas traverser ensemble et de supprimer toute preuve de leur relation de leurs téléphones, car les autorités israéliennes avaient refoulé les conjoints étrangers de Palestiniens.

Le couple a enlevé leurs alliances, dissocié leur réservation Airbnb et supprimé leurs conversations et photos WhatsApp ensemble. Son mari a déclaré aux gardes-frontières qu’il se rendait en Cisjordanie pour faire du tourisme. Pourtant, il a fait face à des interrogatoires intenses de la part de la police israélienne.

Une porte-parole du COGAT, l’agence militaire israélienne chargée de la coordination avec les Palestiniens sur les questions civiles, a refusé de commenter les nouvelles restrictions, mais a déclaré qu’une nouvelle version du règlement serait probablement publiée dimanche.

L’ordonnance décrit le “but de la procédure” comme un moyen de codifier des normes qui sont déjà en place depuis des années pour les titulaires de passeports étrangers entrant dans le territoire occupé. L’objectif est de “définir les niveaux d’autorité et le mode de traitement des demandes des étrangers qui souhaitent entrer dans la région de Judée-Samarie par les points de passage internationaux, conformément à la politique et en coordination avec les bureaux appropriés”, indique le document, se référant au nom biblique qu’Israël utilise pour la Cisjordanie.

Depuis qu’elles ont été annoncées pour la première fois en février, la mise en œuvre des nouvelles restrictions a été retardée à plusieurs reprises par la Haute Cour d’Israël.

En juin, HaMoked, une organisation israélienne de défense des droits de l’homme, ainsi que 19 personnes, ont demandé à la Haute Cour d’Israël d’annuler les nouvelles règles, arguant qu’elles fixaient « des limites extrêmes sur la durée des visas et des prolongations de visa » qui entraveraient la capacité des étrangers à travailler. ou faire du bénévolat pour des institutions palestiniennes pendant plus de quelques mois, leur interdire de quitter la Cisjordanie et d’y revenir pendant la période de visa, et dans certains cas obliger les gens à rester à l’étranger pendant un an après l’expiration de leur visa avant de pouvoir en demander un autre.

Les règles « priveraient également des milliers de familles palestiniennes de la possibilité de vivre ensemble sans interruption et de mener une vie de famille normale », a déclaré HaMoked dans un communiqué en juin, et rendraient plus difficile pour les universitaires étrangers de travailler dans les universités palestiniennes.

Les nouvelles règles permettent à 100 professeurs et 150 étudiants titulaires d’un passeport étranger de rester en Cisjordanie – un coup dur pour les établissements d’enseignement supérieur palestiniens. Ils s’appuient sur des collaborations académiques et recrutent chaque année des centaines d’étudiants étrangers détenteurs d’un passeport. Plus de 350 étudiants et membres du personnel universitaires européens ont étudié ou travaillé dans des universités palestiniennes dans le cadre du programme Erasmus, un programme d’échange d’étudiants de l’UE, en 2020, contre seulement 51 cinq ans plus tôt.

Mariya Gabriel, commissaire européenne à l’innovation, à la recherche, à la culture, à l’éducation et à la jeunesse, proposé en juillet que le développement pourrait également nuire aux relations académiques israélo-européennes.

“Avec Israël lui-même bénéficiant grandement d’Erasmus+, la Commission considère qu’il devrait faciliter et non entraver l’accès des étudiants aux universités palestiniennes”, a déclaré Gabriel. Elle a ajouté que les responsables de l’UE avaient fait part de leurs préoccupations aux autorités israéliennes “y compris au plus haut niveau”.

Sam Bahour, un économiste américano-palestinien, a cité les décisions de la Haute Cour israélienne de retarder la mise en œuvre des nouvelles règles comme preuve de leur illégitimité.

Il a déclaré qu’il recevait quotidiennement des appels téléphoniques d’émigrés palestiniens du monde entier, inquiets que les nouvelles procédures puissent rendre les visites futures difficiles ou impossibles. Il a déclaré que les nouveaux protocoles seraient si “absurdes” qu’ils seraient “impossibles à mettre en œuvre”.