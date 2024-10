Les nouvelles règles électorales en Géorgie évoluent et le vote est en cours

ATLANTE– À moins de trois semaines du jour du scrutin, le sort des nouvelles règles qui pourraient avoir un impact sur la certification du décompte des votes dans l’État critique de Géorgie est toujours en évolution alors que les juges affrontent les contestations judiciaires.

Le Conseil électoral de l’État, qui est contrôlé par trois républicains Approuvé par l’ancien président Donald Trump, a adopté plusieurs règles au cours des derniers mois, traitant principalement des processus qui se déroulent après le vote. Trump a perdu de peu la Géorgie face au démocrate Joe Biden lors de l’élection présidentielle de 2020, mais a affirmé sans preuve que la fraude généralisée lui avait coûté la victoire dans l’État.

Organisations du Parti démocrateles responsables des élections locales et un groupe dirigé par un ancien législateur républicain de l’État ont intenté au moins une demi-douzaine de poursuites judiciaires concernant les règles. Démocrates, groupes de défense des droits de vote et certains experts juridiques ont exprimé des inquiétudes que certains pourraient être utilisés par les alliés de Trump pour retarder ou éviter la certification ou pour mettre en doute les résultats s’il perd l’élection présidentielle du mois prochain face à la vice-présidente démocrate Kamala Harris.

Le vote anticipé en personne a commencé mardi et a battu des records de vote anticipé avec 310 960 bulletins de vote exprimés.

Voici quelques choses à savoir sur les nouvelles règles :

Une nouvelle règle qu’un juge a suspendue exige que trois agents électoraux distincts comptent manuellement le nombre de bulletins de vote le jour du scrutin pour s’assurer que le nombre de bulletins papier correspond aux décomptes électroniques sur les scanners, les ordinateurs d’enregistrement et les machines à voter.

Les électeurs géorgiens effectuent leurs sélections sur une machine à voter à écran tactile qui imprime un morceau de papier avec une liste lisible par l’homme des choix de l’électeur ainsi qu’un code QR. C’est le bulletin de vote que l’électeur place dans un scanner, qui enregistre les votes. Le décompte manuel porterait sur les bulletins de vote papier, et non sur les votes. Si un scanner contient plus de 750 bulletins de vote à la fin du vote, le responsable du scrutin pourrait attendre le lendemain pour commencer le décompte.

Les critiques, y compris de nombreux responsables électoraux du comté, ont fait valoir qu’un décompte manuel pourrait ralentir la publication des résultats des élections et imposer une charge supplémentaire aux agents électoraux à la fin d’une journée déjà longue. Ils ont également déclaré qu’ils n’avaient pas eu suffisamment de temps pour former correctement les agents électoraux après l’adoption de la règle fin septembre.

Les partisans de la règle ont fait valoir que le décompte prendrait des minutes supplémentaires et non des heures. Ils ont également noté que des cartes mémoire scanner contenant les décomptes des votes pourraient être envoyées aux centres de tabulation centraux de chaque comté pendant que le décompte manuel est terminé afin que la communication des résultats ne soit pas ralentie.

Mardi, le juge Robert McBurney de la Cour supérieure du comté de Fulton bloqué le décompte manuel pour les élections de novembre pendant qu’il en examine le bien-fondé juridique. Il a déclaré que le décompte manuel pourrait en fin de compte s’avérer une bonne politique, mais que les élections générales sont trop proches pour le mettre en œuvre maintenant. Le Conseil électoral de l’État pourrait faire appel.

Dans une décision distincte, McBurney a déclaré que les responsables électoraux du comté devaient certifier les résultats dans le délai prévu par la loi de l’État. Cette décision découle d’un procès par un membre du conseil électoral républicain du comté de Fulton qui a demandé au juge de déclarer que la certification était une tâche discrétionnaire.

McBurney a écrit que la loi géorgienne ne donne pas aux responsables électoraux du comté le pouvoir de déterminer qu’une fraude a eu lieu ou ce qui devrait être fait à ce sujet, et qu’ils ne peuvent donc pas exclure les bulletins de vote de la certification sur cette base. Si une fraude ou des erreurs sont suspectées, elles peuvent être renvoyées devant un procureur de district pour poursuites ou peuvent constituer la base d’une contestation électorale après certification.

Le Conseil électoral de l’État a adopté en août deux règles relatives à la certification. L’une fournit une définition de la certification qui inclut exiger des responsables du comté qu’ils mènent une « enquête raisonnable » avant de certifier les résultats, mais il ne précise pas ce que cela signifie. L’autre inclut la langue permettre aux responsables électoraux du comté « d’examiner tous les documents liés aux élections créés lors du déroulement des élections ».

Partisans dis que ces règles sont nécessaires pour garantir l’exactitude des totaux des votes avant que les responsables électoraux du comté ne les approuvent. Les critiques craignent qu’ils puissent être utilisés pour retarder ou refuser la certification.

McBurney n’a pas encore statué sur un défi à ces deux règles déposé par l’État et les organisations nationales du parti démocrate.

L’un d’entre eux offre un accès étendu aux observateurs des sondages dans les centres de tabulation. Les partisans affirment que cela augmenterait la transparence, tandis que les critiques craignent que cela puisse conduire à du harcèlement ou à une interférence avec les agents électoraux.

D’autres concernent les exigences de publication publique d’informations liées aux élections. Par exemple, on exige que les responsables électoraux du comté publient chaque jour le nombre de personnes qui ont voté et la manière dont elles ont voté – en personne ou par correspondance – lors du vote anticipé.

Les commissions électorales de comté d’au moins trois comtés – Cobb, DeKalb et Muscogee – contestent certaines règles. Des responsables électoraux de comté ont également intenté des poursuites.

Le Comité national démocrate et le Parti démocrate de Géorgie ont intenté deux poursuites et se sont joints à d’autres. Eternal Vigilance Action, un groupe fondé et dirigé par l’ancien représentant républicain de l’État Scot Turner, a également intenté une action en justice.

Le secrétaire d’État républicain Brad Raffensperger, le plus haut responsable des élections de l’État, a dit le caractère de dernière minute des règles crée de la confusion chez les électeurs, les agents électoraux et les électeurs et peut miner la confiance dans les résultats des élections. Un association des agents électoraux de comté a également demandé au conseil d’État de freiner les nouvelles règles.

Et dans une note du mois dernier, le bureau du procureur général de l’État, Chris Carr, également républicain, a averti que certaines règles semblaient entrer en conflit avec la loi en vigueur.