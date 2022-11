Les nouvelles règles d’inscription à Medicare mettant fin aux lacunes de couverture entrent en vigueur en 2023

“Il s’agit vraiment d’avoir accès à des services de santé assez essentiels”, a déclaré Casey Schwarz, avocat principal pour l’éducation et la politique fédérale au Medicare Rights Center.

Cela est sur le point de changer : à partir de l’année prochaine, les retards actuels de plusieurs mois dans certaines situations d’inscription à Medicare seront éliminés. De plus, les bénéficiaires potentiels qui ont raté leur inscription alors qu’ils étaient censés le faire en raison de “circonstances exceptionnelles” peuvent bénéficier d’une période d’inscription spéciale.

Sinon, vous devez vous inscrire pendant votre “période d’inscription initiale” lorsque vous atteignez l’âge de 65 ans, sauf si vous rencontrez une exception, comme avoir une assurance maladie éligible auprès d’un grand employeur (20 travailleurs ou plus).

Les règles d’inscription de Medicare peuvent être au mieux déroutantes et au pire coûteuses, disent les experts.

Votre période d’inscription initiale, comme on l’appelle, commence trois mois avant votre 65e anniversaire et se termine trois mois après (sept mois au total). Selon la loi, le début de la couverture d’un inscrit à Medicare dépend du mois d’inscription de cette personne. Si vous vous inscrivez avant le mois où vous atteignez 65 ans, la couverture commence le premier du mois de votre anniversaire ; inscrivez-vous le mois de votre anniversaire et la couverture commence le mois suivant.

Les nouvelles règles éliminent le délai auquel les nouveaux bénéficiaires ont dû faire face s’ils s’inscrivaient vers la fin de la période de sept mois : s’inscrire un mois après avoir atteint l’âge de 65 ans signifie que la couverture prend effet deux mois plus tard. Attendre plus longtemps que cela, mais toujours dans cette fenêtre de sept mois, a entraîné un retard de couverture de trois mois.

À partir de l’année prochaine, la couverture entrera en vigueur le mois suivant votre adhésion.