NEW DELHI – Narendra Modi, Premier ministre indien, a cultivé et intimidé une grande partie des médias d’information normalement bruyants du pays ces dernières années dans le cadre d’une campagne plus large contre la dissidence.

Un groupe reste indompté: une génération relativement nouvelle de organes d’information décousus et axés sur Internet. Avec des noms comme The Wire, The Print, The Scroll et NewsLaundry, ces publications manquent de grands propriétaires d’entreprise que le parti de M. Modi peut courtiser. Ils ne dépendent pas non plus de l’argent publicitaire du gouvernement que les fonctionnaires peuvent menacer de retenir.

Maintenant, disent les plates-formes, M. Modi travaille également à les contenir.

Les médias indiens avaient jusqu’à samedi pour se conformer aux nouvelles règles gouvernementales qui, selon eux, les forceront à modifier ou supprimer du contenu si les trolls en ligne organisent une campagne concertée de plaintes contre leur couverture. Cela donnerait également au gouvernement de nouveaux pouvoirs pour retirer rapidement des articles ou d’autres documents.

Les règles, disent-ils, les forceront à suivre la ligne de M. Modi ou à fermer leurs portes alors que le Premier ministre pousse ses initiatives les plus ambitieuses et les plus controversées.