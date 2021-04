L’Allemagne a du mal à supprimer une troisième vague, largement attribuée à la propagation d’une souche plus infectieuse du virus qui est apparue pour la première fois au Royaume-Uni à l’automne dernier.

Un couvre-feu, des limites de clients dans les magasins, des fermetures de centres de loisirs et des limites de contacts familiaux font partie des mesures.

L’Allemagne a mis en place des règles strictes de verrouillage dans le but de freiner une troisième vague d’infections, avec un ensemble de nouvelles mesures qui devraient durer jusqu’en juin.

Données de l’Institut Robert Koch, L’organisme de santé publique allemand, montre que tous les 16 États allemands sauf un sont au-dessus du seuil de déclenchement du frein d’urgence, et sept états ont un taux d’incidence supérieur à 165. La moyenne nationale sur sept jours des cas pour 100 000 habitants était de 169,3 le lundi.

Les mesures, énoncées dans la Loi sur la protection contre les infections, élargissent effectivement le pouvoir du gouvernement fédéral en matière de contrôle de la pandémie, ce qui est considéré comme controversé par beaucoup. Jusqu’à présent, les États allemands ont été en grande partie capables de fixer leurs propres règles, ce qui a entraîné des variations à travers le pays, certains États réticents à imposer des mesures plus strictes malgré une flambée des infections.

Néanmoins, les mesures – et, en particulier, le couvre-feu, qui durera de 22 h 00 à 5 h 00 et ne permet aux personnes de quitter leur domicile que si elles doivent se rendre au travail ou en revenir, demander une assistance médicale ou promener un chien – ont a provoqué la fureur de certains membres du public, de petites manifestations ayant lieu dans plusieurs villes le week-end, notamment à Francfort et Hanovre.