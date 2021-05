Les nouvelles règles de masque signifient la baisse des stocks de verrouillage pour la réouverture des jeux

Les responsables de la santé américains ont assoupli les règles sur les masques pour les Américains vaccinés, mais les nouvelles directives envoient un message différent à Wall Street, a déclaré jeudi Jim Cramer de CNBC.

« Les nouvelles directives du CDC signifient également que vous allez être écrasé si vous continuez à posséder les actions de verrouillage », a-t-il déclaré sur « Mad Money ». « Au lieu de cela, vous devez revenir aux grandes pièces de réouverture. »

Le CDC, ou Centers for Disease Control and Prevention, a annoncé jeudi plus tôt qu’il ne conseillait plus aux personnes entièrement vaccinées de porter un couvre-visage ou de rester à 6 pieds des autres dans la plupart des contextes. Des masques faciaux et des mandats de distanciation sociale ont été mis en place il y a plus d’un an pour atténuer la propagation du Covid-19.

La nouvelle a été bien accueillie par les investisseurs, aidant les actions à rebondir après plusieurs jours de baisse, a déclaré Cramer.

« Vous devez comprendre que cette phase du marché haussier consiste à maintenir l’inflation suffisamment apprivoisée pour que l’économie puisse croître sans surchauffe et obliger la Réserve fédérale à freiner », a-t-il déclaré.

Après sa pire session depuis février, le marché a cassé une séquence de trois jours de défaites qui était en partie motivée par les craintes de hausse de l’inflation.

Le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 ont tous deux progressé de plus de 1,2% au cours de la journée de négociation, et le Nasdaq Composite a augmenté de 0,72%. Pendant ce temps, le prix du pétrole américain, contributeur à l’inflation, a chuté de plus de 3% après avoir rebondi quatre jours de suite.

«Si le pétrole, le bois, le bitcoin et les« WoodStocks »peuvent continuer à baisser… alors vous allez avoir beaucoup plus de jours comme aujourd’hui», a déclaré Cramer. « Sinon, alors ce rassemblement ne sera rien de plus qu’un sursis temporaire. »