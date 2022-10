Les nouvelles règles de l’App Store d’Apple sur les “publicités boostées” provoquent à nouveau Facebook

Pomme a récemment mis à jour ses directives de l’App Store avec des changements qui, encore une fois, ont un impact sur les activités publicitaires de Facebook.

La nouvelle règle, introduite lundi, stipule que les entreprises comme Méta qui possède Facebook et Instagram, peut proposer des applications permettant d’acheter et de gérer des campagnes publicitaires dans des applications dédiées sans utiliser le système de paiement d’Apple, mais il considère l’achat d’une publicité dans une application de médias sociaux comme un achat numérique, à partir duquel Apple prend une 30% coupé.

Meta n’était pas content du changement. Un porte-parole de Meta a déclaré à CNBC : “Apple continue de faire évoluer ses politiques pour développer sa propre entreprise tout en sapant les autres dans l’économie numérique”.

L’épisode est la dernière escarmouche d’entreprises comme Meta qui estiment qu’Apple a trop de pouvoir sur la distribution mobile et les règles en constante expansion et évolution de l’App Store d’Apple, qui est le seul moyen d’installer des applications sur un iPhone.

Meta et Apple se battent depuis des années, mais la rivalité s’est intensifiée récemment après qu’Apple a introduit la transparence du suivi des applications dans le système d’exploitation de l’iPhone l’année dernière. La fonction de confidentialité permet aux utilisateurs de refuser d’offrir aux développeurs d’applications comme Meta un identifiant d’appareil unique qui peut être utilisé pour suivre les performances des publicités. Meta dit que le changement pourrait lui coûter 10 milliards de dollars cette année.

Meta et Apple semblent également prêts à rivaliser dans le monde du matériel grand public, après que Meta a sorti le casque Quest Pro et qu’Apple développe depuis des années un casque VR concurrent qui pourrait être lancé l’année prochaine.

Apple a déclaré à CNBC qu’avant même la nouvelle directive, la société considérait les incitations sociales comme le type d’achat numérique qui devait utiliser les achats intégrés d’Apple, et que la règle était plus une clarification qu’une nouvelle restriction.

“Depuis de nombreuses années maintenant, les directives de l’App Store indiquent clairement que la vente de biens et services numériques au sein d’une application doit utiliser l’achat intégré”, a déclaré un porte-parole d’Apple à CNBC. “Le boosting, qui permet à un individu ou à une organisation de payer pour augmenter la portée d’une publication ou d’un profil, est un service numérique – donc bien sûr, l’achat intégré est nécessaire. Cela a toujours été le cas et il existe de nombreux exemples d’applications qui le faire avec succès.”

Cette restriction individuelle a longtemps été un point de friction, et Meta, à l’époque où il s’appelait encore Facebook, a négocié avec Apple des boosts de médias sociaux et s’ils tomberaient sous les règles d’achat numérique d’Apple, selon Le journal de Wall Street.

Des fonctionnalités de boost sont proposées par plusieurs sociétés de médias sociaux. Mais la plupart, comme Twitter , utilisent déjà le mécanisme d’achat intégré d’Apple qui répertorie les publications boostées pour 9,99 $ sur l’App Store d’Apple. TikTok vend également des pièces, ou une devise utilisée pour promouvoir les publications, par le biais d’achats intégrés.

Pour Meta, il pense que la récente clarification d’Apple franchit une ligne en prenant une partie des revenus publicitaires, pas seulement les ventes d’applications. Meta pointe vers les déclarations précédentes des dirigeants d’Apple, certaines faites dans le cadre du procès d’Epic Games sur les règles de l’App Store, où il a déclaré qu’il n’avait pas pris une coupe de publicités.

“Apple avait précédemment déclaré qu’il ne prenait pas part aux revenus publicitaires des développeurs et a apparemment changé d’avis. Nous restons déterminés à offrir aux petites entreprises des moyens simples de diffuser des annonces et de développer leurs activités sur nos applications”, a déclaré le porte-parole de Meta à CNBC.

Apple ne demande pas une part de chaque publicité diffusée via les applications Facebook ou Instagram. Mais Meta se sent clairement ciblé par le pouvoir croissant d’Apple sur ses plates-formes et craint que l’entreprise ne puisse prétendre qu’elle mérite une part des ventes publicitaires totales de Meta via son application de gestion des publicités, d’après The Vergequi a signalé pour la première fois la plainte de Meta.

On ne sait pas quelle est la taille du marché du boost. La plupart des grands annonceurs utilisent des portails ou des applications dédiés pour acheter des publicités. Eric Seufert, observateur de l’industrie de la publicité et fondateur de Mobile Dev Memo, a écrit lundi qu’il soupçonne qu’il s’agit d’une “proportion négligeable des revenus” des entreprises de médias sociaux.